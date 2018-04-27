Трутнев поручил увеличить товарооборот между Дальним Востоком и Монголией в 12 раз

ВЛАДИВОСТОК , 27 апреля. / ТАСС /. Вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил увеличить товарооборот между российским Дальним Востоком и Монголией в 12 раз. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Минвостокразвития.

"Увеличить товарооборот между российским Дальним Востоком и Монголией в 12 раз — такое поручение дал вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев после встречи с премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и вице-премьером правительства Монголии Улзийсайханы Энхтвшином.

Минприроды Для этого Минвостокразвития, Минэнерго России , которое также выступает координатором российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, в течение трех месяцев совместно с заинтересованными федеральными органами власти и субъектами ДФО должны определить отрасли для реализации совместных с Монголией проектов, а также составить номенклатуру товаров, которые могли бы экспортироваться из дальневосточных регионов в Монголию", — говорится в сообщении.

Из общего товарооборота двух стран, а это примерно $1,4 млрд, на Дальний Восток приходится немногим более $40 млн Основу экспорта с Дальнего Востока в Монголию в 2017 году составили минеральные ресурсы, топливо, нефть и продукты переработки, электромашины. Одним из направлений сотрудничества может стать транспортно-логистическое. «Монголия, соединенная железной дорогой с Транссибирской магистралью, заинтересована в создании логистического терминала-хаба в одном из дальневосточных портов для дальнейшего экспорта своих товаров в страны АТР», — отмечается в сообщении.

Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития создать совместную российско-монгольскую группу по изучению и анализу развития этого направления.

Юрий Трутнев находится в Монгольской народной республике с двухдневным рабочим визитом. В течение двух дней члены российской правительственной делегации проведут ряд встреч с вице-премьером правительства Монголии и профильными министрами. Стороны намерены обсудить возможные совместные проекты в области сельского хозяйства, энергетики, логистики. Также запланирована встреча с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой.