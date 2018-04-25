Идеальных не бывает: Джиджи Хадид показала жуткие косточки и вены на ногах

Джиджи Хадид — постоянная гостья глянцевых журналов. Ее красотой восхищаются миллионы людей по всему миру. Но, как оказалось, и у красотки есть недостатки. На днях Джиджи отметила свой 23 день рождения в компании родных и близких. Фото с вечеринки модель опубликовала и в своем Instagram. На одном из кадров в глаза бросаются ступни модели. На них отчетливо видны сильно выпирающие косточки. Выглядит это не очень эстетично.

К слову, Джиджи недавно признавалась, что худоба — результат ее серьезной болезни: в 17 лет ей диагностировали редкое аутоиммунное заболевание щитовидной железы — болезнь Хашимото. Видимо, выпирающие кости — также результат чрезмерной худобы. Именно поэтому во время съемок модель старается скрывать свои ступни.

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Фото:Instagram