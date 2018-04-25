Военнослужащие завершили строительство моста через Енисей в Туве

МОСКВА , 25 апреля. / ТАСС /. Военнослужащие завершили строительство автомобильного моста через Енисей, которой обеспечит связь с «большой землей» для 2,5 тыс. жителей Тувы . Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства республики.

"Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) доложили главе республики о завершении строительства почти 300-метрового моста через реку Большой Енисей. Грузоподъемность объекта рассчитана на 90 тонн. Мост стал долгожданным событием для 2,5 тыс. жителей сел Кара-Хаак и Черби, которые переправлялись только на пароме или лодках летом и ледовой переправе зимой. Открытие объекта запланировано на 28 апреля и посвящается предстоящему Дню победы", — сообщили в пресс-службе.

На встрече с главой Тувы Шолбаном Кара-оолом представители ЦВО рассказали, что из-за бурной воды Енисея они поставили больше стояков, укрепили свайный фундамент. Мост рассчитан на большую технику. Власти Тувы должны обеспечить подведение к мосту дороги и электроснабжения, установку светофоров.

"Это без всякой натяжки историческое событие для Тувы, очередная победа над труднодоступностью наших территорий", — процитировали в пресс-службе слова Кара-оола.

Ранее сообщалось, что мост соединит пункт постоянной дислокации горной мотострелковой бригады с новым полигоном «Кара-Хаак» и позволит существенно сократить время на дорогу при транспортировке военнослужащих и техники на полевые занятия.