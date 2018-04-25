Военнослужащие завершили строительство моста через Енисей в Туве 

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие завершили строительство автомобильного моста через Енисей, которой обеспечит связь с «большой землей» для 2,5 тыс. жителей Тувы. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства республики.
"Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) доложили главе республики о завершении строительства почти 300-метрового моста через реку Большой Енисей. Грузоподъемность объекта рассчитана на 90 тонн. Мост стал долгожданным событием для 2,5 тыс. жителей сел Кара-Хаак и Черби, которые переправлялись только на пароме или лодках летом и ледовой переправе зимой. Открытие объекта запланировано на 28 апреля и посвящается предстоящему Дню победы", — сообщили в пресс-службе.
На встрече с главой Тувы Шолбаном Кара-оолом представители ЦВО рассказали, что из-за бурной воды Енисея они поставили больше стояков, укрепили свайный фундамент. Мост рассчитан на большую технику. Власти Тувы должны обеспечить подведение к мосту дороги и электроснабжения, установку светофоров.
"Это без всякой натяжки историческое событие для Тувы, очередная победа над труднодоступностью наших территорий", — процитировали в пресс-службе слова Кара-оола.
Ранее сообщалось, что мост соединит пункт постоянной дислокации горной мотострелковой бригады с новым полигоном «Кара-Хаак» и позволит существенно сократить время на дорогу при транспортировке военнослужащих и техники на полевые занятия.
"Регион готов к совместному с подразделениями Министерства обороны РФ обслуживанию моста. Так как именно республика настаивала на том, чтобы крупные объекты ЦВО располагались по ту сторону реки. Именно это решение поспособствовало появлению мостового перехода, благодаря котором решена давняя проблема местных жителей", — подчеркнули в правительстве Тувы.