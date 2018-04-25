Травников пригласил граждан РФ на работу управленцами в Новосибирскую область

"Безусловно, мы ждем жителей других регионов, если человек желает и потенциально готов возглавить ту или иную позицию, с удовольствием примем, — сказал Травников журналистам по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС . — В феврале месяце я по сути дела публично объявил открытый конкурс на позицию заместителя губернатора, с удовольствием приму предложение от любого жителя Российской Федерации , который способен взяться за эту сложную и интересную работу".

И.о. руководителя области добавил, что запрос со стороны успешных людей не только на «кадровый лист». «На это нас навел проект „Лидеры России“. В нем участвовало очень много состоявшихся, успешных людей, достигших высот каждый в своей области, и многие из них не планируют продолжить свою карьеру на государственной и муниципальной службе, — констатировал Травников. — У них был запрос оценить себя, попробовать свои силы и, самое главное, пообщаться с такими же сильными личностями и успешными людьми, как они».

Чиновник сообщил, что было принято решение запустить аналогичный проект на региональном уровне. В «команде региона» акцент будет сделан не только на повышение квалификации и образование, но и на оценочные мероприятия, на выстраивание бизнес-контактов, возможность общения и обмена опытом региональных лидеров Новосибирской области. Травников также рассказал о планах привлекать участников подобных проектов к экспертной работе.