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Кухарчук: Депутаты легко лишают друг с друга неприкосновенности
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Кухарчук: Депутаты легко лишают друг с друга неприкосновенности 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Генпрокурор Юрий Луценко анонсировал очередные пять представлений в Верховную Раду на народных депутатов. Как опытный интриган и пиарщик, он не назвал имен подозреваемых.
«Я реально подтверждаю, что имею пять материалов против народных депутатов. Пока не подпишу всех документов, имен фигурантов не назову», — заявил генпрокурор на пресс-конференции в Днепре 20 апреля.
По мнению политического эксперта Руслана Кухарчука, представления о снятии депутатской неприкосновенности и дальнейшее нерассмотрение этих дел в суде превратилось уже в систему. Сегодня достаточно эффективно действует схема снятия депутатской неприкосновенности благодаря давлению со стороны общественности и западных партнеров.
«Депутаты достаточно легко снимают неприкосновенность со своих коллег, когда есть неопровержимые доказательства, особенно видеозапись. Наличие кино сейчас являются гарантией того, что проголосуют за привлечение к ответственности», — сказал эксперт.
Поэтому, как считает эксперт, снятие неприкосновенности с депутатов на законодательном уровне не является сейчас столь актуальным для привлечения к ответственности депутатов.
Как пояснил политолог, все дела, которые провозглашал генпрокурор против депутатов-коррупционеров, развивались по типичному сценарию. Громкие заявления, демонстрация кино и пафосное снятие неприкосновенности. В дальнейшем дела повисали в воздухе. Виновным либо позволяли сбежать за границу или дело разваливалось еще не попав в суд.
Дело Надежды Савченко, считает Кухарчук, самый нетипичный случай из всех дел против депутатов.
«Кроме Савченко никто не понесет ответственности из депутатского корпуса. Только ее дело закончится приговором» — уверен эксперт.
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