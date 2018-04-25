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Спилберг и Нолан не поддержали отказ от кинопроекторов
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Спилберг и Нолан не поддержали отказ от кинопроекторов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава Национальной ассоциации владельцев театров (NATO) Джон Фитиан на киноконвенте CinemaCon предложил сменить в кинотеатрах кинопроекторы на светодиодные графические экраны, сообщает The Hollywood Reporter.
По словам Фитиана, многие киностудии уверены, что такие экраны — «лучшее изобретение со времен хлеба в нарезке». Он также рассказал, что идею отказаться от проекторов не поддержали режиссеры Стивен Спилберг и Кристофер Нолан. «Они просто набросились на нас, говоря, что нужно оставить проекторы и нельзя превращать кино в телевидение», — поделился Фитиан.
Первой свой светодиодный киноэкран в США представила компания Samsung неделю назад — система Samsung Onyx установлена в кинотеатре Pacific Winnetka в калифорнийском Четсворте. Sony Electronics покажет аналогичную систему на CinemaCon в ближайшие дни.
Ранее Кристофер Нолан выступил за поддержку съемки кино на пленку.
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