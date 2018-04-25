«Швабе» завоевал награды салона инновационных технологий «Архимед-2018»

Холдинг «Швабе» продемонстрировал современную медтехнику и комплекс пешеходной навигации на 21-м Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед». Изделия отмечены тремя золотыми и одной бронзовой медалями.

Свои разработки на «Архимеде-2018» представили специалисты Уральского оптико-механического завода (УОМЗ). Золотыми медалями отмечены инкубатор-трансформер интенсивной терапии новорожденных BONO, первая российская фиброоптическая система для фототерапии новорожденных «БилиФлекс», а также не имеющий аналогов в России многофункциональный аппарат ингаляционной анестезии МАИА-01. Бронзу получил интерактивный информационный терминал для городской среды.

«Награды салона «Архимед» подтверждают инновационную направленность изделий Уральского оптико-механического завода и их высокий научно-технический потенциал. Все разработки нашего предприятия защищены патентами и свидетельствами России. Наша наукоемкая продукция не уступает по ключевым техническим характеристикам существующим аналогам, в ряде случаев уникальна, и хорошо востребована на отечественном и зарубежном рынках», — сообщил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных

Инкубатор-трансформер BONO обеспечивает условия для реанимации, выхаживания и ухода за младенцами в родильных блоках, палатах интенсивной терапии и отделениях реанимации новорожденных. Он сочетает в себе преимущества инкубатора и достоинства открытой реанимационной системы, создающей полный доступ к младенцу. Запуск новинки в серийное производство запланирован в ближайшее время.

Система «БилиФлекс» обеспечивает эффективное и быстрое уменьшение уровня билирубина в крови у новорожденных с желтухой за счет использования терапевтического света узкого лечебного спектра, попадающего непосредственно на кожу. Излучение покрывает 90% тела ребенка, полностью устраняя симптомы заболевания.

МАИА-01 — единственный среди отечественных аналогов аппарат, совмещающий функции искусственной вентиляции легких, наркоза и комплексного мониторинга дыхательной смеси. Оборудование позволяет проводить дыхательную анестезию взрослым и детям по любому дыхательному контуру всеми современными видами жидкостных и газообразных анестетиков.

Интерактивный информационный терминал для городской среды предназначен для обеспечения оперативной навигации по городу, предоставления справочной и рекламной информации, вызова такси и служб экстренного реагирования, а также подзарядки гаджетов и предоставления бесплатного выхода в интернет через Wi-Fi. В конце 2017 года первые высокотехнологичные комплексы были установлены в Екатеринбурге вблизи стадиона «Екатеринбург-Арена», где пройдут матчи группового этапа Чемпионата мира по футболу 2018.

В работе салона «Архимед-2018» также приняли участие другие предприятия холдинга «Швабе» — Государственный институт прикладной оптики, НИИ «Полюс» и «Швабе — Технологическая лаборатория».