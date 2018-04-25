Чёрная карма Артёмовского. Чем живет уральский город имени революционера

На мартовских выборах город Артёмовский голосовал хуже прочих. Он подпортил статистику, показав тем самым болевые точки. Посмотреть на них, понять, почему явка была ниже 60%, приехал разбираться корреспондент «АиФ-Урал» . Выяснилось многое, а заодно — любопытный факт: на родине экс-губернатора Александра Мишарина не любят его самого.

Причём здесь погода

«Электричество не спасёт эту глушь», — гласит печальная надпись на новой трансформаторной будке. Она стоит рядом с главным символом проблемного Артёмовского — недостроенной 7-этажной поликлиникой. «У вас была башня в Екатеринбурге недостроенная, у нас, к сожалению, — больница», — иронизирует председатель думы Артёмовского ГО Константин Трофимов.

Строительство поликлиники началось в 1986 году, но застопорилось в начале 90-х. И не закончится уже никогда. Власти приняли решение — в 2019 году снести объект: экспертиза показала, что поликлинику нельзя эксплуатировать. «Зачем она? Мне надоело ребятишек выгонять из неё. Случись что — это опасный объект», — рассказывает сторож Александр Тойминцев. — Если вы приехали посмотреть на наш город, далеко ходить не надо. Кругом беспредел — не только больница. Рядом с мэрией стоит общественная баня, а с другой стороны здания — траурный зал».

Становится жутковато. Городские власти не скрывают — проблемы есть. Но причиной низкой явки на выборах президента называют коммунальные платежи и… погоду. «18 марта с утра до вечера шёл снег с метелью. До 15:00 отслеживали явку — было неплохо. А потом всё встало», — признаётся Константин Трофимов.

Встала в Артёмовском не только явка, но и горячая вода. В микрорайоне Кирова на окраине города горячей воды нет около 10 лет (!), а холодная — с января этого года в многоквартирных домах не доходит и до 5-го этажа. Причины? Вразумительного ответа жильцы получить не могут. «Во всех квартирах стоят водонагреватели, но что толку от них — напора нет! Если вода появляется, то днём, вечером — не дождёшься. Поэтому у нас всегда в запасе стоят наполненные вёдра и канистры», — сетует молодая мама Анастасия Шабалина, жительница дома на улице Дзержинского, 2в.

Семья Шабалиных живет на 4-м этаже. Девушка показательно поворачивает кран в ванной, откуда течёт тонкая струя холодной воды. Настя радуется: «О, так это ещё нормально!». Оказывается, в Артёмовском выгодно жить в доме со скважиной и главное — собственной печью.

Центральное отопление тоже не в тренде. Особенно в двухэтажных бараках 50-х годов постройки на той же улице. Александру Новгородову, крановщику одного из крупных предприятий, пришла квитанция за февраль на сумму 10 000 рублей, где 6 000 — сумма за отопление. «Половина моей зарплаты уходит на комуслуги. Так и живём», — рассказывает он.

«Я называю это поэтажной дискриминацией. Что это такое? Существуют дифференцированные тарифы, по которым в зависимости от этажности дома формируются показатели и итоговые суммы. Чем этажей меньше, тем жильцы платят больше. Если у Александра выходит около 5-6 тысяч рублей в месяц за отопление, то в пятиэтажных домах люди платят около 4-4,5 тысяч», — говорит местный гражданский активист, блогер Максим Демашин.

Без права на жилье

Если больница — это символ, то структура ЖКХ — главный бич уральского города. По словам Максима Демашина, люди уезжают, едут на заработки, а молодое поколение всё делает для того, чтобы оставить Артёмовский в прошлом. Но прошлое не уходит.

В 2007 году пенсионерка Ольга Павловна Булатова купила жилье на улице Дальневосточная, 9. В то время в одноэтажном доме барачного типа, построенного еще в годы войны плененными немцами, жило 14 семей. Сегодня — одна: 66-летняя Ольга Павловна с 16-летней внучкой Аленой, сиротой. «Их двое у меня сирот. Алена и Илья. Ему 21 год. В 2010 году у них умерла мать, и я стала опекуном», — рассказывает пенсионерка, ветеран труда и почетный донор.

Илья уехал из Артёмовского, он работает в Екатеринбурге на стройке, по возможности помогает бабушке и сестре деньгами и снимает в уральском мегаполисе комнату. С достижением совершеннолетия Илья должен был получить квартиру от государства, но прошло уже три года, а он все стоит в очереди на жилье. Алене, к слову, через два года власти должны выделить жилье.

Однако, оставаясь единственными жильцами разваливающегося барака, Ольга Павловна с внучкой не теряют надежды, что когда-нибудь улучшат жилищные условия. «Центрального отопления у нас нет, только местное. Топим своими силами зимой без остановки: чуть замешкаешься, сразу все выдувает. Больше 20 кубов в сезон вытапливаем, а это не одна машина дров, которая стоит 10 тысяч рублей», — жалуется пенсионерка.

Жилье Ольги Павловны по какой-то причине не могут признать аварийным, хотя остальные жильцы давно съехали. Вместо них в пустых квартирах бичуют неизвестные. В день, когда произошла трагедия в Кемерово с возгоранием торгового центра «Зимняя вишня», рядом с «домом» пенсионерки сгорел аналогичный барак. «Слухи ходят, что бараки готовят к сносу. Куда после этого денемся мы, я не знаю», — заключает старушка.

Родина второго губернатора

С бюджетом в 2,4 млрд рублей город революционера «товарища Артёма» более чем невзрачен. На площади Свободы — серый Владимир Ильич на зелёном постаменте — главное место сбора коммунистов-артёмовцев. По оценке местных властей, местная ячейка КПРФ — главная оппозиционная сила. Кстати, коммунисты — тоже виновники низкой явки.

Спасает блёклый городской пейзаж ярко-белый храм во имя князя Владимира. «Зато народ у нас хороший», — говорит случайный прохожий. Два года назад в Артёмовском полностью выгорел храм Иконы Божьей Матери. Практически полностью на пожертвования местных жителей сегодня идёт его восстановление.

Ещё Артёмовский — это родина второго губернатора Свердловской области Александра Мишарина. Школа №56, где он учился, — одно из самых приличных зданий в городе. При этом в Артёмовском экс-губернатора не особо чтут — за годы его у власти улучшений никаких не произошло. «На городе словно карма — главы меняются, а проблемы остаются. И не только у нас — в соседнем Буланаше проблемы с качеством воды, перегруженным полигоном ТБО и подтоплением шахтных вод», — заключает Максим Демашин.

Почему нас не спросили?

Виктор Юрьев, экоактивист Артёмовского ГО:

— В соседнем с Артёмовским посёлке Буланаш — экологические проблемы. Здесь с 1985 года функционирует полигон ТБО. Его строили с расчётом на 30 лет исключительно для посёлка. И должны были закрыть в 2015-м, но по изменённому проекту будут пользоваться до 2019 года. Весь мусор с округа свозится сюда — на площадку в полутора км от посёлка. По объективным данным, ещё в 2016 году полигон был переполнен на 112%, и его давно пора рекультивировать. Но жителей посёлка никто не спрашивает, а власти не собираются его закрывать, планируя построить мусороперегрузочную станцию.

Другая проблема — посёлок постепенно уходит под шахтные воды. Шахтами перестали пользоваться с 2003 года. В 2014-м стало подтапливать из-за того, что ломался откачивающий из шахт воду насос. Его заменили, и сейчас ежеквартально рабочая комиссия замеряет уровень воды: сегодня он составляет 11 метров. Но проблема в том, что под грунтом глубиной 2-3 метра следует 24 метра мелового известняка. И не дай Бог, если начнут разрушаться многоквартирные дома.

Как решат проблему ЖКХ?

— В Артёмовском ГО с 1 апреля поменялся поставщик тепла и горячей воды. Это дочерняя компания АО «Облкоммунэнерго» — ОАО «Объединённая теплоснабжающая компания». ОТСК заключила с правительством региона концессионное соглашение, по которому компания будет эксплуатировать тепловой комплекс городского округа — всего это 713 объектов. Статус концессионера накладывает на ОТСК обязательства не только по эксплуатации системы теплоснабжения, но и по её модернизации. Соглашение будет действовать 7 лет, и за это время должны заменить порядка 120 участков теплосетей. До 2020 года основной объём работ будет производиться на магистральных сетях, а с 2021 года начнётся активный капитальный ремонт квартальных сетей.

Всего за этот период на реконструкцию теплокомплекса потратят 540 млн рублей — более 137 млн вложат в ремонт сетей в этом году. В перечне работ пять участков теплотрассы протяжённостью 4,3 км — это более 7% от всей инфраструктуры, общая протяжённость тепловых сетей городского округа составляет чуть более 57 км. Смена поставщика никак не отразится на плате жителей.

Надежда есть?

— Я признаю, что в Артёмовском ГО есть проблемы, но остро многие вопросы уже не стоят. С 2006 года мы пытаемся разрешить проблему по нормативам потребления теплоэнергии, но пока не будут внесены изменения в постановление №306 РФ , ничего не можем сделать. Это нужно решать комплексно на уровне Государственной думы РФ и Законодательного собрания Свердловской области. И мы направили соответствующие обращения в оба парламента.

На выборах президента горожане проголосовали за благоустройство сквера Победы в рамках программы «Комфортная среда». В программу мы пока не попали, но в следующем году — обязательно, сейчас уже начинаем подготовительные работы. Из местного бюджета выделяем 8 млн рублей, остальные 14 млн получим от области.

7 июля Артёмовскому исполняется 80 лет. Наша главная задача — сделать к этой дате запланированное: отремонтировать дороги на улицах Физкультурников, Садовой, Коммунаров, благоустроить их, установить освещение.

На мой взгляд, сегодня мы решили проблему с мусором в городе, поставив контейнерные площадки. Несколько лет назад действительно было стыдно посмотреть — всё завалено. Сейчас свалок меньше, люди говорят «спасибо». Другая проблема — газификация округа, и она активно решается. Около 120 млн рублей вложений составляет у нас в этот вопрос. В приоритетах — село Покровское и Большое Трифоново.

В Артёмовском много инвестиционных площадок. К нам на территорию заходит «УГМК-Агро». Компания купила 2 000 га земли. В планах — обработка земли, закупка техники и подготовка площадей под козью ферму на 10 тысяч голов. По масштабам это вторая козья ферма в мире, первая в Китае — в три раза меньше. Ориентировочно комплекс полностью заработает к 2021 году, а это 200 рабочих мест. И конечно, социально-экономическое партнерство.

У нас действительно идёт подъём во всех сферах, но старые проблемы пока ещё тянут назад. Мы сами видим эти проблемы, живём здесь, и наши дети живут.