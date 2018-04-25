Физрук покончил с собой после обнаружения его переписки с семиклассницей

В селе Усть-Черная Гайнского района Прикамья учитель физкультуры свел счеты с жизнью после того, как из-за его переписки с учащейся седьмого класса мама девочки обратилась в полицию. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания «Пармановости», следователи регионального СУ СК РФ начали проверку по факту смерти мужчины. По словам матери 13-летней школьницы, физрук писал ее дочери, что она красивая и нравится ему.

Известно, что учитель проработал в школе более 20 лет, у него есть семья и дети. По свидетельству местных жителей, это не первый случай, когда он писал школьницам.

Произошедший случай вызвал бурное обсуждение в соцсети «ВКонтакте». Один из подписчиков назвал погибшего «золотым человеком», а некоторые считают, что во всем виноват он сам, и оправдывают поступок матери.

Однако нашлись и те, кто думает, что мама девочки поторопилась с обращением в полицию: «Может стоило обсудить эту тему с дочкой и учителем, а потом в полицию бежать…».

В беседе с URA.RU одна подписчица призналась, что знала учителя по его делам, «а о девочке слухи идут, причем ото всех одни и те же».