Мемориальную доску архитектору С. Чернышеву открыли в Хамовниках

«Есть люди, которые безусловно заслужили память в материале, скажем так, и к счастью это происходит. У нас много достойных творцов Москвы, которые еще не увековечены и хочется верить, что это произойдет. Мы увидим это, вспомним еще раз и скажем спасибо», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов

Мемориальную доску работы художника Полины Гнездиловой и архитектора Андрея Гнездилова открыли по адресу: ул. Бурденко д. 14, где жил и работал С. Чернышев.

С. Чернышев был главным архитектором Москвы с 1934 по 1941 гг., принимал ключевое участие в разработке и реализации генерального плана развития и реконструкции Москвы 1935 г.