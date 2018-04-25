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Начался сезон ремонта фасадов по программе капремонта МКД
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Начался сезон ремонта фасадов по программе капремонта МКД 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
346 фасадов уже отремонтировано в Нижегородской области с начала работы программы капремонта МКД. Об этом стало известно в ходе инспекцию домов Нижнего Новгорода специалисты фонда капитального ремонта 25 апреля.
Сейчас идет ремонт 201 фасада, размещены аукционы на ремонт еще 72-х. До 2043 года запланирован ремонт фасадов почти в 24 тысячах многоквартирных домов.
Так, в доме 6 на Верхне-Волжской работы должны быть завершены до 15 мая. На ул. Алексеевская, 22 ремонт фасада выполнен на 70%. Дом на Московском шоссе, 346 комиссия будет принимать на следующей неделе.
По словам и.о. гендиректора нижегородского Фонда капремонта МКД Геннадия Дурдаева, ремонт фасада является одним из важных видов работ по капремонту дома.
«Оценить ход ремонтных работ может любой желающий, ссылки размещены на нашем сайте и находятся в свободном доступе. Нижний Новгород должен достойно встретить гостей Чемпионата мира по футболу, и мы будем жестко следить за сроками и качеством проведения ремонта», — заявил Дурдаев.
Комиссионные приемки проходят еженедельно. Работу на объектах можно наблюдать на сайте http://www.fkrnnov.ru/?id=14423
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