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ФОТОрепортаж: World Event Revolution — 2018
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"Бархатная революция": начался распад коалиции
"Бархатная революция": начался распад коалиции

ФОТОрепортаж: World Event Revolution — 2018 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru побывал на одном из главных мероприятий российской event-индустрии, прошедшем 24 апреля в Москве. Массовики-затейники XXI века всецело продемонстрировали свои различные идеи и возможности по организации праздников.
Ярчайшее впечатление на гостей мероприятия произвел Театр Минипигов «МУЛЕН ХРЮШ»// Фото: Elena Corvus / «Собеседник»
Мимимишность свинок, что называется, зашкаливалаФото: Elena Corvus / «Собеседник»
Очаровательные зверьки наверняка могут скрасить досуг гостям любого праздника// Фото: Elena Corvus / «Собеседник»
Подрастает и новая смена маленьких артистов// Фото: Elena Corvus / «Собеседник»
А вот динозавр был ненастоящий, но тоже очень подвижный// Фото: Elena Corvus / «Собеседник»
Не обошлось и без трансформеров, куда же без них в нынешнее время…// Фото: Elena Corvus / «Собеседник»
Было чему порадоваться и любителям стим-панковых головоломок// Фото: Elena Corvus / «Собеседник»
Также можно было сделать необычное селфи…// Фото: Elena Corvus / «Собеседник»
Фото: Elena Corvus / «Собеседник»
Понаблюдать за необычными персонажами…// Фото: Elena Corvus / «Собеседник»
Фото: Elena Corvus / «Собеседник»
Фото: Elena Corvus / «Собеседник»
Послушать многочисленные кавер-группы…// Фото: Elena Corvus / «Собеседник»
Посмотреть на танцевальные коллективы…// Фото: Elena Corvus / «Собеседник»
…И даже поразбрасываться деньгами (увы, ненастоящими)// Фото: Elena Corvus / «Собеседник»
Фото: Elena Corvus / «Собеседник»
ИД «Собеседник»: последние новости
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