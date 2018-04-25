ФОТОрепортаж: World Event Revolution — 2018

Sobesednik.ru побывал на одном из главных мероприятий российской event-индустрии, прошедшем 24 апреля в Москве . Массовики-затейники XXI века всецело продемонстрировали свои различные идеи и возможности по организации праздников.

Ярчайшее впечатление на гостей мероприятия произвел Театр Минипигов «МУЛЕН ХРЮШ»// Фото: Elena Corvus / «Собеседник»

Мимимишность свинок, что называется, зашкаливалаФото: Elena Corvus / «Собеседник»

Очаровательные зверьки наверняка могут скрасить досуг гостям любого праздника// Фото: Elena Corvus / «Собеседник»

Подрастает и новая смена маленьких артистов// Фото: Elena Corvus / «Собеседник»

А вот динозавр был ненастоящий, но тоже очень подвижный// Фото: Elena Corvus / «Собеседник»

Не обошлось и без трансформеров, куда же без них в нынешнее время…// Фото: Elena Corvus / «Собеседник»

Было чему порадоваться и любителям стим-панковых головоломок// Фото: Elena Corvus / «Собеседник»

Также можно было сделать необычное селфи…// Фото: Elena Corvus / «Собеседник»

Фото: Elena Corvus / «Собеседник»

Понаблюдать за необычными персонажами…// Фото: Elena Corvus / «Собеседник»

Фото: Elena Corvus / «Собеседник»

Фото: Elena Corvus / «Собеседник»

Послушать многочисленные кавер-группы…// Фото: Elena Corvus / «Собеседник»

Посмотреть на танцевальные коллективы…// Фото: Elena Corvus / «Собеседник»

…И даже поразбрасываться деньгами (увы, ненастоящими)// Фото: Elena Corvus / «Собеседник»

Фото: Elena Corvus / «Собеседник»