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Дачник поселка Кузьмоловский нашел под своим крыльцом человеческие останки
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Дачник поселка Кузьмоловский нашел под своим крыльцом человеческие останки 

Ivyborg.ru 2 часа назад
В поселке Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области под крыльцом жилого дома обнаружили человеческие останки.
41-летний петербуржец проводил уборку на своем участке в поселке Кузьмоловский. При разборе крыльца мужчина нашел на глубине 10-15 сантиметров скелет человека.
Дачник вызвал сотрудников правоохранительных органов, которые извлекли из земли череп, ребра, берцовые и тазовые кости. По предварительной информации, человеческие останки пролежали в земле около 70 лет.
Части скелета отправили на исследование в морг.
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