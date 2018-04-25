Дачник поселка Кузьмоловский нашел под своим крыльцом человеческие останки

41-летний петербуржец проводил уборку на своем участке в поселке Кузьмоловский. При разборе крыльца мужчина нашел на глубине 10-15 сантиметров скелет человека.

Дачник вызвал сотрудников правоохранительных органов , которые извлекли из земли череп, ребра, берцовые и тазовые кости. По предварительной информации, человеческие останки пролежали в земле около 70 лет.

Части скелета отправили на исследование в морг.