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Центр госуслуг на Лобненской возьмет два выходных во время майских праздников
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Центр госуслуг на Лобненской возьмет два выходных во время майских праздников 

Управа района Дмитровский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Центр госуслуг «Мои документы» на Лобненской в течение майских праздников не будет работать всего два дня — 1 и 9 мая. Во все остальные праздничные дни специалисты центра будут принимать клиентов в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе столичных центров госуслуг.
«С 28 по 30 апреля, со 2 по 8 мая, а также 10 мая центры госуслуг работают в обычном режиме: без перерывов и выходных с 8.00 до 20.00», — уточняется в сообщении.
Кроме того, изменится режим работы Дмитровского отдела ЗАГС: он будет закрыт 29 и 30 апреля, а также 1, 2, 6, 7 и 9 мая. Зарегистрировать рождение и смерть, а также установить отцовство в эти дни можно будет во флагманском офисе «Моих документов» в ЦАО по адресу Пресненская наб., д. 2.
Отметим, что центр госуслуг «Мои документы» Дмитровского района располагается по адресу ул. Лобненская, д. 4а. (мю)
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