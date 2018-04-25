Центр госуслуг на Лобненской возьмет два выходных во время майских праздников

Центр госуслуг «Мои документы» на Лобненской в течение майских праздников не будет работать всего два дня — 1 и 9 мая. Во все остальные праздничные дни специалисты центра будут принимать клиентов в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе столичных центров госуслуг.

«С 28 по 30 апреля, со 2 по 8 мая, а также 10 мая центры госуслуг работают в обычном режиме: без перерывов и выходных с 8.00 до 20.00», — уточняется в сообщении.

Кроме того, изменится режим работы Дмитровского отдела ЗАГС: он будет закрыт 29 и 30 апреля, а также 1, 2, 6, 7 и 9 мая. Зарегистрировать рождение и смерть, а также установить отцовство в эти дни можно будет во флагманском офисе «Моих документов» в ЦАО по адресу Пресненская наб., д. 2.

Отметим, что центр госуслуг «Мои документы» Дмитровского района располагается по адресу ул. Лобненская, д. 4а. (мю)