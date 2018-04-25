Ярмарки пройдут в конце апреля в Реутове, Наро‑Фоминске и Шаховской

Ярмарки «Ценопад», «Товары регионов России» и посвященная Дню труда пройдут в подмосковных Реутове Наро-Фоминске и Шаховской, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области

«Вчера в городском округе Реутов открылась фирменная социальная ярмарка Подмосковья «Ценопад». На ярмарке, которая пройдет с 24 по 29 апреля, организовано 40 торговых мест», — отмечается в сообщении.

Как пояснил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников , производители и фермеры Московской области и соседних регионов представят в Реутове большой выбор продуктов по специальным ценам, которые ниже среднерыночных минимум на 15%. Участники «Ценопада» в Реутове на этот раз предложат специальные цены на ряд консервированных продуктов, мороженую рыбу, хлебобулочные изделия, колбасные изделия, овощи, сухофрукты, чаи и травяные сборы, картофель, молочные продукты, сыры и сладости.

«Кроме того, в городском округе Наро-Фоминск на площади Молодежная 23 апреля стартовала тематическая ярмарка «Товары регионов России», на которой организовано 60 торговых мест. Помимо торговли на ярмарке запланированы культурно-массовые мероприятия и развлечения для детей», — добавил Посаженников.

Вместе с тем, по его словам, в городском округе Шаховская 27 апреля пройдет ярмарка, посвященная празднованию Дня труда. Посетителей ярмарки ожидает широкий ассортимент продуктов питания от фермерских хозяйств и предприятий, занимающихся производством мясной и молочной, хлебобулочной и кондитерской продукции, а также посадочный материал — семена, рассада, саженцы и луковичные растения.

«На ярмарке будет представлена сувенирная продукция и товары народных промыслов — берестяные изделия, глиняные изделия, обереги, шкатулки, матрешки, вязаные изделия ручной работы, мечи, арбалеты и многое другое», — заключил министр.