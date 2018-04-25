Ревизия для памятников. В каком состоянии мемориалы Великой Победы?

Инспекторы Службы госохраны объектов культурного наследия и «НПЦ по охране памятников» проверяли мемориальные объекты области с 15 января по 10 апреля. Ситуация лучше, чем в прошлом году, но и нарушений немало. Устранить их должны до 9 Мая.

Нашли трещины

Всего на территории региона на учёте — 35 памятников и памятных знаков, а также 158 захоронений. 90% из них — местного значения, следить за их состоянием и обслуживать должны муниципалитеты. Самое большое количество военно-мемориальных объектов (35) — в облцентре. Как раз здесь всё благополучно. В бюджет ежегодно закладывают деньги на ремонт и обустройство памятников и захоронений. А вот в глубинке дела обстоят не так радужно.

В некоторых округах ещё не устранили недостатки, выявленные в прошлом году, хотя чиновники за них отчитались. В действительности оказалось, что лоск навели только на лицевой стороне монументов, а про «изнанку» забыли. Трещины в бетоне, облупившаяся штукатурка, сколы, выбоины, потёки обнаружили на мемориальных объектах в Багратионовском, Гвардейском, Гурьевском, Гусевском, Краснознаменском, Нестеровском, Славском и других округах.

Например, в пос. Домново Правдинского ГО облупилась чаша Вечного огня. На мемориалах округа цветы не убирали с прошлого года. В пос. Озерки Гвардейского округа на плитах выцвела краска. В пос. Ольховатка на скульптурной композиции образовались трещины, а ведь в 2015 г. на ремонт мемориала потратили огромные деньги. На памятнике в пос. Раздольном Славского городского округа обнаружили потёки и плесень. В пос. Орловка из-за загрязнений не читались надписи на мемориальных плитах.

Жители Краснознаменска в недоумении от того, как покрасили танк ИС — 3 на выезде в пос. Добровольск. Вместо защитного цвета он стал бирюзовым. Танк на 20-м км светлогорского направления изначально покрыли изумрудной краской.

Сотрудники Службы добились, чтобы его перекрасили. Причём так и не выяснили, кто автор первоначальной покраски. Похоже, какую краску у спонсора нашли, ту и нанесли.

Что пора заменить?

«Каждые 5 лет выделяются средства на капремонт, но проблему не закрыли, — сообщил руководитель Службы Евгений Маслов . — 10-20% мемориалов до сих пор требуют капремонта. Причина — физический износ, ведь большинство из них возводили в 50-х годах».

Например, в Светловском округе скульптурную группу изготовили в 1948 г. из подручных материалов: кирпича, бетонной арматуры, картона, покрыли всё цементом. Ткни пальцем — будет дыра. Жители обратились к властям с просьбой заменить монумент. Служба разработает достойный вариант копии памятника. Она собирается проанализировать художественные достоинства всех мемориальных сооружений, находящихся на воинских захоронениях области. После чего примет решение, какие из них будут предметами охраны, а от каких придётся отказаться либо заменить их.

Похожая работа проводится в Волгограде . Из нескольких сотен мемориалов отбирают полноценные произведения монументального искусства вроде Мамаева кургана. Остальные признают низкохудожественными, вместо них будут ставить новые.

Наша область рассчитывает на выделение средств на ремонт памятников к 75-летию Победы. Пока денег не предвидится, глава региона призвал муниципалитеты привести памятники в подобающий вид с помощью бизнеса, молодёжи и общественников.