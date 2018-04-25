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Жителей Восточного Дегунина научат делать объемные открытки ко Дню Победы
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Жителей Восточного Дегунина научат делать объемные открытки ко Дню Победы 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В ближайшее воскресенье, 29 апреля, в клубе семейной культуры «Искра» в Керамическом проезде пройдет мастер-класс для всех желающих по созданию объемных открыток. Занятие приурочено ко Дню Победы. Об этом сообщил заместитель главы управы Восточного Дегунина по работе с населением Олег Яковлев.
— Под руководством мастеров все желающие смогут сделать объемные открытки ко Дню Победы в техниках оригами и аппликация, — рассказал Яковлев. — Открытки ручной работы подарят ветеранам, а также повесят у подъездов домов.
Посетителей будут ждать к 11.00. Участие бесплатное.
Напомним, клуб семейной культуры «Искра» находится по адресу Керамический проезд, дом 55, корпус 1. (мю)
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