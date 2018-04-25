Жителей Восточного Дегунина научат делать объемные открытки ко Дню Победы

В ближайшее воскресенье, 29 апреля, в клубе семейной культуры «Искра» в Керамическом проезде пройдет мастер-класс для всех желающих по созданию объемных открыток. Занятие приурочено ко Дню Победы. Об этом сообщил заместитель главы управы Восточного Дегунина по работе с населением Олег Яковлев.

— Под руководством мастеров все желающие смогут сделать объемные открытки ко Дню Победы в техниках оригами и аппликация, — рассказал Яковлев. — Открытки ручной работы подарят ветеранам, а также повесят у подъездов домов.

Посетителей будут ждать к 11.00. Участие бесплатное.

Напомним, клуб семейной культуры «Искра» находится по адресу Керамический проезд, дом 55, корпус 1. (мю)