«Гринпис» направил в Общественную палату Москвы предложения по развитию велодорожек

МОСКВА , 25 апреля. / ТАСС /. «Гринпис России» предложил Общественной палате Москвы усовершенствовать стандарт строительства велодорожек в столице, используемый в программе «Моя улица», и повысить его статус до общегородского. Сообщение об этом было опубликовано на сайте «Гринпис России» в среду.

"Существующий стандарт строительства велодорожек, который используется в программе «Моя улица», необходимо усовершенствовать при участии всех заинтересованных сторон и повысить его статус до общегородского", — считают в «Гринпис», добавляя, например, что велодорожки должны стать доступными круглый год и отделяться от автодорог и тротуаров.

Активисты также обращают внимание, что при проектировании и строительстве развязок автодорог не должны создаваться препятствия для велодвижения. «Необходима разветвленная, связная сеть велосипедных маршрутов, по которой можно передвигаться внутри городских районов и подъезжать к транспортно-пересадочным узлам и МЦК, беспрепятственно добираться на велосипеде с окраин в центр. Чтобы движение велосипедистов было безопасным, нужно строить не менее 100 км велодорожек в год, с целью достичь к 2025 году их общей протяженности не менее 2 210 км», — считают в «Гринпис».

В организации отмечают, что властям Москвы следует обратить внимание и на развитие инфраструктуры рядом с велодорожками и расширение велопроката. «Нужно создать вместительные и удобные велопарковки в местах пересадки с велосипеда на общественный транспорт и учитывать велоинфраструктуру при проектировании новых транспортно-пересадочных узлов и развязок; необходимо расширить сеть городского велопроката на всю территорию города и стимулировать горожан использовать велосипед как транспорт при помощи социальной рекламы и других доступных средств», — говорится в сообщении «Гринпис».

В «Гринпис» также предлагают пересмотреть правила дорожного движения, чтобы они " в равной мере учитывали интересы автомобилистов, велосипедистов и пешеходов", и разработать комплексную общегородскую программу обучения им всех участников движения.

По данным «Гринпис», реализация сценария развития транспортной системы столицы, который был разработан организацией совместно с " Научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта", позволила бы к 2030 году снизить в городе выбросы двуокиси азота и углекислого газа, являющихся парниковыми, на 70% и 34% соответственно. Развитие велоинфраструктуры — лишь часть этого плана, но предполагается, что среднегодовая доля тех, кто использует велосипед в качестве полноценного транспорта, среди москвичей вырастет до 3%.