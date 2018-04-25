Единственному практикующему хирургу в Гусь-Хрустальном пришла повестка

Молодой человек заключил контракт с государственным медицинским учреждением и получил служебное жилье. Кроме того, армия грозит ему потерей профессиональных навыков.

За молодого врача заступилась уполномоченный по правам человека Владимирской области Людмила Романова . На заседании ЗакСобрания в среду, 25 апреля, она рассказала, что врачей, которых и так не хватает в регионе, забирают в армию.