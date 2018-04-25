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Не давали лекарства и не ставили пандусы: прокуроры взялись за ярославские больницы и аптеки
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Не давали лекарства и не ставили пандусы: прокуроры взялись за ярославские больницы и аптеки 

76.ru 17 минут назад
Фото: 76.ru
В Ярославской области прокуроры проверили, как людям оказывают медицинскую помощь — насколько она доступна и всё ли по закону. Оказалось, что не везде и не всегда. Прокуроры нашли сотни нарушений.
— Лишь после нашего вмешательства некоторые учреждения здравоохранения и аптеки установили пандусы, сигнальные кнопки, тактильную плитку, а также организовали места для парковки инвалидов и сделали на сайтах больниц версии для слабовидящих, — рассказали в прокуратуре Ярославской области. — Во многих медицинских учреждениях на стендах была неполная информация о предоставлении платных услуг.
Пришлось прокуратуре реагировать и на частные случаи. Например, одному инвалиду второй группы не выдавали вовремя необходимые лекарства для лечения онкологического заболевания.
Всего, по итогам проверки, прокуроры нашли более 300 нарушений закона. Они вынесли 75 представлений, возбудили 19 административных дел и направили 28 исков в суды.
Читайте также: ярославна через прокуратуру обвинила правительство области в экологическом преступлении.
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