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Axoft приобрел песочницу для проведения пилотных проектов и тестов
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Axoft приобрел песочницу для проведения пилотных проектов и тестов 

Anti-Malware.ru 19 минут назад
Крупная инвестиция позволит дистрибутору предлагать своим партнерам и их клиентам современное локальное решение для противодействия целевым атакам (Anti-APT) от мирового лидера — Palo Alto Networks.
Покупка песочницы PAN-WF 500 связана с тем, что возрос интерес к локальному варианту защиты от угроз «zero-day», особенно — со стороны энергетической сферы и коммуникационного сектора. Inkwood Research ожидает с 2017 по 2025 год средний ежегодный прирост мирового Anti-APT-рынка в размере 18,04%. Европейский рынок решений по защите от APT исследовательская компания оценивает в $987млн в 2016 году и ожидает $4 млрд к 2025 году при среднем росте в 18,23%.
Устройство WF-500 служит партнерам и заказчикам, которые не хотят передавать свои файлы в публичное облако. Среда анализа WildFire идентифицирует ранее неизвестные вредоносные программы и генерирует сигнатуры, которые Palo Alto Networks NGFW может использовать для обнаружения и блокирования вредоносного ПО. Частное облачное устройство Palo Alto Networks® WF-500 дополняет облачный WildFire™ локальным анализом файлов. Чтобы обеспечить повышенную безопасность, WildFire использует уникальный гибридный подход, а именно: и локальный, и облачный анализ. Автономный режим (Stand-alone) позволяет производить динамический анализ без доступа в Интернет.
Теперь Axoft может предложить не только в продажу, но и в пилотную эксплуатацию полный комплекс решений PAN: NGFW (защита сети) + WF-500 (песочница) + TRAPS (продвинутая защита end-point). Проектная работа проводится в рамках бизнес-цепочки: пилотное внедрение, отчет, бюджетная оценка и конкурентный анализ, продажа.
«Сегмент рынка песочниц растет очень активно: повышается число запросов на проведение пилотных испытаний этого типа решений. Интерес российского рынка к песочнице от Palo Alto Networks вызван тем, что решение в сочетании с NGFW является уже не отдельным продуктом в портфеле, а платформой безопасности от одного из ведущих мировых производителей: представляет собой самостоятельный программно-аппаратный комплекс, который не требует подключения к облачным сервисам. Клиенты ждут от нас и наших партнеров быстрой реакции на свой запрос, и наличие собственного пилотного парка позволяет нам это делать максимально оперативно — весь процесс занимает не более двух рабочих дней», — отмечает Владислав Фефелов, руководитель направления информационной безопасности компании Axoft.
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