Затянули до темноты — репетиция парада в Хабаровске

Сегодня, 25 апреля, в дальневосточной столице состоялась первая в этом году репетиция самого масштабного парада в Восточном военном округе, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня». Подготовка к ней началась ещё утром. ГИБДД предупредила автолюбителей под страхом эвакуации не парковать машины на участке улицы Пушкина, куда к вечеру должны зайти танки и другая боевая техника. К шести часам вечера оцепление из военной полиции было выставлено вокруг площади Ленина. Людей не пускали даже в расположенный поблизости банк, а жильцов окрестных многоэтажек отправляли до дома окольными путями. На подступах к месту проведения репетиции были замечены торговцы патриотической символикой. Маленький триколор желающим они продавали за сто рублей.

Желающие увидеть репетицию парада начали собираться примерно с шести часов вечера. Однако ничего кроме оцепления и разрозненных колонн людей в форме, которые под началом своих командиров отрабатывали строевой шаг, не напоминало о проведении тренировки. Однако многие продолжали терпеливо ждать.

— Уже полтора часа ждём начала, но обязательно дождёмся. Я специально внука привела, чтобы посмотрел на такую красоту. Удастся ли попасть на парад 9 мая, не уверена, но тут такая возможность увидеть нашу армию во всей красоте, боевую технику на репетиции, — рассказала хабаровская пенсионерка Нелли Грекова.

Уже когда начали сгущаться сумерки парадные расчёты заняли свои места на площади Ленина.

— Прекратить шевеление! — скомандовал руководивший репетицией начальник штаба ВВО, генерал-полковник Александр Чайко . — На вас все смотрят! Вы представляете элиту всех силовых ведомств.

Дождавшись, когда участники репетиции уловили соответствующее параду настроение, генерал продолжил:

— Вот в таком положении вы должны находиться за полчаса до начала парада!

Даже первая репетиция максимально похожа на настоящий парад. Те же парадные ЗИЛы-кабриолеты и установленные в них микрофоны, тот же объезд коробок принимающим парад военачальником. Те же раскатистые волны воинского приветствия «Ура».

Как уже сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», в День Победы 9 мая этого года впервые по площади Ленина Хабаровска пройдут тяжелая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепек», БТР-82А, армейский мотовездеход АМ-1, комплексы радиоэлектронной борьбы «Леер-2» и «Инфауна». Те, кто 25 апреля дождался ключевой фазы репетиции, уже смогли рассмотреть в темноте образцы современной военной техники.