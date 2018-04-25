Деньги в обмен на отказ от квартир: в Поморье корректируют закон об обманутых дольщиках

Северяне, вложившиеся в стройки и не получившие квартиры, смогут получить компенсацию в обмен на уступку прав по договору участия в долевом строительстве. Соответствующие поправки в областной закон об обманутых дольщиках поддержали депутаты Архангельского областного собрания сегодня на 43-й сессии.

— Предлагаем расширить 10-ю статью, дополнить новыми критериями, принятие законопроекта позволит задействовать большее количество инвесторов, — пояснил во время своего выступления на сессии и.о. руководителя инспекции государственного строительного надзора Архангельской области Денис Гладышев.

Поправки позволят реализовывать масштабные инвестиционные проекты, при реализации которых земельные участки в государственной или муниципальной собственности могут предоставляться без торгов. Такая возможность уже есть в законах Ленинградской, Ярославской, Вологодской и Тверской областей.

— Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Сколько лет мурыжили людей. Но самое страшное — ни один из этих жуликов, не выполнивших обязательства перед дольщиками, не наказан, — прокомментировал ситуацию член комитета Архангельского областного собрания депутатов по этике и регламенту Александр Новиков

Архангельские дольщики с нетерпением ждут решения вопроса, проблемы некоторых тянутся с 1998 года. Сейчас дело сдвинулось с мертвой точки: практически на все долгострои найдены инвесторы, готовые закончить объект. Правительство области начало активную работу по восстановлению их прав после волны протеста, поднятого обманутыми дольщиками.