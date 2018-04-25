В Перми на покупку и строительство соцобъектов выделят 5 миллиардов рублей

Пермские депутаты утвердили в первом чтении программу комплексного развития социальной инфраструктуры города Перми на 2018-2022 годы. До четвёртого сентября в документ внесут необходимые поправки, чтобы принять его во втором чтении. За это время над доработкой программы будет трудиться рабочая группа. В неё вошли председатели комитетов гордумы, представители администрации города Перми, специалисты думского управления экспертизы и аналитики и КСП.

«Программой установлен перечень мероприятий. Это строительство, реконструкция и приобретение девяти зданий дошкольных учреждений, семи школ, возведение семи спортивных площадок, двух плавательных бассейнов, трёх физкультурно-оздоровительных комплекса, двух спортивных баз, реконструкция здания Дворца молодежи. Общий объем финансирования — более 5 млрд рублей за счёт средств бюджетов города Перми и Пермского края », — пояснили в пресс-службе пермской городской думы.

Дмитрий Малютин. «Хорошо, что администрация разработала программу своими силами, без привлечения сторонних организаций. Мы предварительно провели круглый стол, широкое комитетское обсуждение, поработали с экспертами. Вопросов много, поэтому считаю правильным за время между чтениями доработать оставшиеся проблемные места. Депутаты справедливо указали, что в одиночку городу такие объемы не потянуть. Требуется состыковать наши планы с краевыми и федеральными, и отразить это в программе. В общем, у рабочей группы по подготовке проекта ко второму чтению дел будет достаточно», — рассказал первый заместитель председателя Пермской городской Думы

«Приняли документ в первом чтении, установили приличный срок для поправок, чтобы и общественники, и застройщики, и жители краевой столицы могли с программой ознакомиться и сформировать свои предложения. Дальше мы согласуем программу с Генеральным планом города Перми и, в итоге у нас появится логичный документ, который будет отражать потенциальное развитие города. Он будет удобным для жителей: люди будут понимать, что если они переезжают в определенный район, то получат возможность водить детей в школы и детский сады, а также будут понимать, как будет организован их досуг», — отметил председатель комитета Думы по экономическому развитию, депутат Арсен Болквадзе.