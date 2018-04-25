Какие народы СССР хуже всего знали русский язык

Советское правительство уже с 20-х годов взяло курс на усиленную централизацию власти. Это делалось не только через чиновников, но и посредством интенсивного взаимного проникновения культуры: прессы, литературы, радио. Не было тенденции насаждать повсюду русский язык. Напротив, на протяжении всего существования СССР проводилась огромная работа по развитию местных языков. Русский был объединяющим: владея им, можно было получить хорошее образование, сделать карьеру, иметь доступ к обширному культурному наследию; на русском издавалась центральная пресса.

Как решался языковой вопрос при СССР

Большевики стремились приобрести влияние у тех слоёв населения, которые не были вовлечены в социальную активность при царской власти. К этим категориям относились многие нерусские народы страны. Наряду с политикой и экономикой, в первые же годы существования Советов был поднят вопрос о местном образовании. В 1921-м году X съезд КПСС принял постановление:

«…помочь трудовым массам невеликорусских народов догнать ушедшую вперед центральную Россию , помочь им:

а) развить и укрепить у себя советскую государственность в формах, соответствующих национально-бытовым условиям этих народов;

б) развить и укрепить у себя действующие на родном языке суд, администрацию, органы хозяйства, органы власти, составленные из людей местных, знающих быт и психологию местного населения; в) развить у себя прессу, школу, театр, клубное дело и вообще культурно-просветительные учреждения на родном языке; [С-BLOCK]

г) поставить и развить широкую сеть курсов и школ как общеобразовательного, так и профессионально-технического характера на родном языке (в первую голову для киргиз, башкир, туркмен, узбеков, таджиков, азербайджанцев, татар, дагестанцев) для ускоренной подготовки местных кадров квалифицированных рабочих и советско-партийных работников по всем областям управления и прежде всего в области просвещения». [С-BLOCK]

С 1923 года издавались газеты на 23-х национальных языках. Для написания статей привлекались местные рабкоры и сельские корреспонденты. Конечно, вся пресса была сильно политизирована. В сентябре 1930 года Политбюро ЦК ВКП (б) постановило реорганизовать Главлит, сместив беспартийных редакторов и объединив должность редактора и цензора. Однако по-прежнему поощрялось развитие национальной литературы. Как пример объединения этих двух тенденций, труд Сталина «Краткий курс истории ВКП (б)» был издан на 67 языках народов СССР.

Почему в разных частях страны по-разному владели русским языком

Советская власть стимулировала обмен трудовыми кадрами между разными регионами страны. Студентов по распределению направляли туда, где не хватало кадров. Жители России могли поехать на работу в любую из союзных республик. В свою очередь, многие ехали на учёбу в столицу. В ВУЗах существовала квота для студентов из регионов: их принимали на учёбу вне конкурса, чтобы впоследствии они заняли рабочие места у себя дома. Жители Кавказа и Прибалтики хорошо знали русский благодаря развитию туризма. Происходила ротация населения, которая способствовала овладению русским языком. Из этой схемы выпадали народы Крайнего Севера. До прихода Советской власти они были сплошь неграмотны, и впоследствии владели русским языком хуже всех остальных этносов многонационального государства. Сказывалась удалённость от Центра, несходство быта, а также большое разнообразие языков этих малых народов. Также некоторые народы столетиями вели себя по отношению к пришельцам весьма агрессивно. Покорение таких народов как чукчи, манси, эвены, вплоть до прихода к власти Советов было относительным. Советская власть повела себя в отношении малых этносов мудро и тактично. [С-BLOCK]

Член-корреспондент Академии Наук СССР, лингвист Ф. П. Филин писал, что достижения Советского Союза в области развития национальных отношений и языков «имеют всемирно-историческое значение». Большинство языков малых народов были бесписьменными. Доктор филологических наук М. И. Исаев в своём труде «О языках народов СССР» указывал, что из 130 языков к моменту установления Советской власти разработанную письменность имели всего 20.

Народ чукчей

Развитие литературы в регионах стимулировалось продвижением местных талантливых писателей. На Чукотке — наиболее отдалённом во всех отношении крае, начали строиться посёлки и школы. Была создана адаптированная письменность, началось массовое обучение грамоте. Первой книгой на чукотском языке был букварь «Челгыкалекал» — Čelgь-Kalekal («Красная грамота»), выпущенный в 1932-м году. Над его созданием работали студенты Института народов Севера под руководством профессора В. Г. Богораз. [С-BLOCK]

Первым чукотским писателем считается Тынэтэгын (Фёдор Тинетев), автор книги «Сказки чаучу», которая была издана в 1940-м году.

В 1950—1960-е годы началась творческая деятельность чукотских поэтов В. Г. Кэулькута, В. Тымнетувге и других. Особую известность, в том числе за рубежом, получил писатель Юрий Рытхэу.

В 1974 году был издан сборник «Сказки и мифы народов Чукотки и Камчатки», составленный Г. А. Меновщиковым.

Книги издавались на чукотском и русском языках.

Народ манси

Кроме Чукотки, жил своим обособленным бытом древний этнос манси. У этого народа до СССР также не было письменности: первый букварь также был издан в 1932-м году. В течение многих лет производился тщательный сбор мансийских народных мифов, песен, легенд. Впервые они появились на страницах журнала Ханты-Мансийского педучилища «Советский Север» и в окружной газете «Остяко-Вогульская правда». Первые оригинальные произведения мансийских писателей были опубликованы в конце 1930 — начале 1940-х. Первая мансийская писательница М. Вахрушева начала печататься в 1938. Позднее в мансийскую литературу вошёл писатель П. Еврин — автор повести «Два охотника» (1940). В послевоенные годы вышли автобиографические повести мансийских авторов М. Вахрушевой «На берегу Малой Юконды» (1949) и М. Казанцева «Рассказ о себе» (1949). Первым профессиональным поэтом манси стал Юван Шесталов (книга стихотворений «Пойте, мои звёзды» опубликована в 1959).

Часть произведений создавалась на русском, часть — на мансийском языке.

Народы, у которых была арабская письменность

Азербайджан, Узбекистан, Азиатские народы пользовались арабским алфавитом, который не вписывался в общероссийскую языковую картину. Естественно, эти народы находились в сфере влияния таких стран как Иран и не испытывали стимулов пользоваться русским языком. Там большой властью обладало мусульманское духовенство, что делало эти регионы почти неуправляемыми. Киргизия Туркмения — в этих республиках шла острая борьба за замену арабского шрифта на латиницу. 15 августа 1930 г. Президиум Совета Национальностей ЦИК СССР принял специальное постановление по докладу Центрального комитета нового тюркского алфавита. В докладе подводились итоги проведения латинизации письменности за 1927—1930 гг. Латинский алфавит, говорилось в постановлении, «одержал полную победу над арабской графикой, охватив 36 национальностей с численностью более 3,5 млн трудящихся».

Неоднократно вставал вопрос: почему тюркоязычные республики не перевели на кириллицу? Считается, что русские не захотели слишком навязываться в этом вопросе.

Общая картина

Как с чукчами и хантами, аналогичным образом сложилась ситуация с народами нивхов, удэгейцев, вепсов, алеутов, кетов, ительменов, эвенов, хантов, ульчей, и множества других. Русификация местного населения проходила в достаточно ненавязчивой форме, напротив: действовала стимуляция именно национальных языков и культуры. Было проще и выгоднее стать этническим писателем, нежели русским. Эта тенденция доходила до того, что, например, корякский писатель по имени Владимир Владимирович Косыгин взял псевдоним Коянто.