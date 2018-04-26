Жители Нижнего Новгорода выбрали имя первому поезду до станции метро «Стрелка»

Жители Нижнего Новгорода выбрали имя для первого поезда, прибывающего на новую станцию метро «Стрелка». Состав получил название в честь станции — «Стрелка». Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

"Первый поезд, который прибудет на станцию «Стрелка», будет ее полным тезкой. Таковы итоги выбора нижегородцев в рамках интернет-голосования на сайте мэрии, а также на сайтах СМИ" — комментирует глава Нижнего Новгорода Владимир Панов

Опрос проводился на трех интернет-ресурсах с 19 апреля. По результатам опроса, почти треть проголосовавших высказалась за название «Стрелка». Второе место по итогам голосования заняло имя " Максим Горький " с результатом 17%. Остальные варианты набрали от 2% до 10%. 9% нижегородцев предложили свои названия.