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Жители Нижнего Новгорода выбрали имя первому поезду до станции метро «Стрелка»
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Жители Нижнего Новгорода выбрали имя первому поезду до станции метро «Стрелка» 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
Жители Нижнего Новгорода выбрали имя для первого поезда, прибывающего на новую станцию метро «Стрелка». Состав получил название в честь станции — «Стрелка». Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
"Первый поезд, который прибудет на станцию «Стрелка», будет ее полным тезкой. Таковы итоги выбора нижегородцев в рамках интернет-голосования на сайте мэрии, а также на сайтах СМИ" — комментирует глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.
Опрос проводился на трех интернет-ресурсах с 19 апреля. По результатам опроса, почти треть проголосовавших высказалась за название «Стрелка». Второе место по итогам голосования заняло имя "Максим Горький" с результатом 17%. Остальные варианты набрали от 2% до 10%. 9% нижегородцев предложили свои названия.
Владимир Панов отметил, что среди тех вариантов, которые придумали нижегородцы, ему показались особенно любопытными "Александр Невский", «Бетанкур» и "Ростислав Алексеев".
Также в Нижнем Новгороде, на линии выходят поезда «Пионер», «70 лет Победы», "Кузьма Минин". «Минин» был первым поездом, приехавшим на «Горьковскую» после ее открытия.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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