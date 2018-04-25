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Аэропорт в Керчи начал принимать малые частные самолеты и вертолеты
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Аэропорт в Керчи начал принимать малые частные самолеты и вертолеты 

РИА Новости Крым 23 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости Крым. Городской аэропорт Керчи постепенно возобновляет свою деятельность и на сегодняшний день уже принимает некоторые виды воздушного транспорта. Об этом журналистам в Симферополе сообщил глава местной администрации Сергей Бороздин.
"Мы восстановили взлетно-посадочную полосу, получили аэронавигационный паспорт. Он уже функционирует как аэропорт, но работает только в светлое время суток. Мы уже принимаем вертолеты и малые частные самолеты", — рассказал градоначальник.
По словам Бороздина, на сегодняшний день муниципальное предприятие полностью погасило задолженность перед работниками и бюджетом, накопленную за десять лет в период нахождения Крыма в составе Украины, и вкладывает средства в дальнейшее развитие объекта.
"Чтобы аэропорт развивался и был востребован, нужно сделать там зоны отстоя, технического контроля, обслуживания и дозаправки, которых пока нет. Мы над этим работаем и до конца 2019 года мы эту задачу выполним. Уверен, наш аэропорт будет очень востребован", — отметил он.
Гражданский аэропорт Керчи, расположенный на северо-западе города, был открыт в 1944 году. Во времена СССР он был связан воздушным сообщением с Киевом, Запорожьем, Краснодаром, Москвой, Симферополем.
После распада СССР из Керчи осуществлялись авиационные перевозки в Киев и Москву самолетами Ан-24. В 2001 году аэропорт передали в коммунальную собственность. После вхождения Крыма в состав России он использовался как накопительная площадка для большегрузных автомобилей, ожидающих очереди на паромную переправу.
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