Аэропорт в Керчи начал принимать малые частные самолеты и вертолеты

СИМФЕРОПОЛЬ , 25 апр — РИА Новости Крым . Городской аэропорт Керчи постепенно возобновляет свою деятельность и на сегодняшний день уже принимает некоторые виды воздушного транспорта. Об этом журналистам в Симферополе сообщил глава местной администрации Сергей Бороздин.

"Мы восстановили взлетно-посадочную полосу, получили аэронавигационный паспорт. Он уже функционирует как аэропорт, но работает только в светлое время суток. Мы уже принимаем вертолеты и малые частные самолеты", — рассказал градоначальник.

По словам Бороздина, на сегодняшний день муниципальное предприятие полностью погасило задолженность перед работниками и бюджетом, накопленную за десять лет в период нахождения Крыма в составе Украины , и вкладывает средства в дальнейшее развитие объекта.

"Чтобы аэропорт развивался и был востребован, нужно сделать там зоны отстоя, технического контроля, обслуживания и дозаправки, которых пока нет. Мы над этим работаем и до конца 2019 года мы эту задачу выполним. Уверен, наш аэропорт будет очень востребован", — отметил он.

Краснодаром, Гражданский аэропорт Керчи, расположенный на северо-западе города, был открыт в 1944 году. Во времена СССР он был связан воздушным сообщением с Киевом, Запорожьем Москвой , Симферополем.