По тревоге директора лицея №1 были подняты силы «Росгвардии»

Дворник школы обнаружил подозрительную металлическую коробку.

24 апреля в Петрозаводске во время уборки территории лицея № 1 дворник обнаружил подозрительную металлическую коробку на спортплощадке образовательного учреждения.

Директор лицея сообщил о находке в правоохранительные органы . Для обследования территории в указанное место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Отдела Росгвардии по Республике Карелия

Специалисты обследовали находку и близлежащую территорию. При осмотре выяснилось, что это набор для переплёта книг, который опасности не представлял.