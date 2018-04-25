По тревоге директора лицея №1 были подняты силы «Росгвардии» 

Дворник школы обнаружил подозрительную металлическую коробку.
24 апреля в Петрозаводске во время уборки территории лицея № 1 дворник обнаружил подозрительную металлическую коробку на спортплощадке образовательного учреждения.
Директор лицея сообщил о находке в правоохранительные органы. Для обследования территории в указанное место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Отдела Росгвардии по Республике Карелия.
Специалисты обследовали находку и близлежащую территорию. При осмотре выяснилось, что это набор для переплёта книг, который опасности не представлял.
По материалам: ptzgovorit.ru