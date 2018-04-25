Губернатор остался недоволен благоустройством и ремонтом дорог в Саратове

В ходе инспекционной поездки губернатор Саратовской области Валерий Радаев остался крайне недоволен благоустройством и ремонтом дорог в Саратове , глава региона осмотрел пешеходные улицы города, прошел по ул. Вавилова, пл. Кирова, Мирному переулку, просп. Кирова, ул. Волжской, Набережной Космонавтов, сообщает пресс-служба губернатора.

Радаев требует комплексного подхода в решении этого вопроса. Сегодня он проверил, как выполняются работы в областном центре.

Первым пунктом осмотра стал участок на пересечении ул. Соколовой и Некрасова. Глава региона раскритиковал руководителя Госжилинспекции Сергея Вербина за плохую работу управляющих компаний по очистке дворов.

«Вы должны заставлять управляющие компании работать, а не ждать пока вам губернатор укажет. Улица Соколовая одна из главных магистралей, ее состояние — безобразное. Грязь, пыль, мусорные баки переполнены. Даю вам сутки, чтобы привести в порядок», — заявил глава региона.

Валерий Радаев осмотрел ремонт ул. Бакинская в пос. Соколовогорский. «Несколько лет назад на этой улице меняли асфальт, и он уже разрушен! Что это за подход к делу? Разберитесь», — потребовал глава региона от зампредседателя дорожного комитета г. Саратова Сергея Кузнецова

Глава региона также осмотрел, как ведутся дорожные работы на ул. Вознесенская, Кутякова, Сакко и Ванцетти, Новоузенской в районе Кумысной поляны, и возмутился увиденным.

«Ремонт улиц идет очень медленно, меняйте отношение к делу, — потребовал он от дорожников. Такими темпами все объемы работ по агломерации за лето не выполните. Пока позволяет погода — переходите на круглосуточный режим работы».

Губернатор возмутился состоянием аллеи и сквера около Крытого рынка и кинотеатра «Победа». Зеленые насаждения и клумбы здесь замусорены, многие ограждения сломаны, территория вокруг храма святого Митрофана Воронежского закрыта забором.

«Это центр города, часть будущего большого пешеходного кольца. Позор! Сделать здесь нужно всё в первую очередь. Ничего сложного нет, особых средств не требуется, а атмосфера сразу будет другая. Сейчас это брошенная территория, по-другому ее не назовешь. Приступайте к работам», — сказал глава региона.

Валерий Радаев поручил первому зампреду Правительства Вадиму Ойкину проработать с представителями торговли вопросы благоустройства рядом с магазинами и торговыми центрами.

По всему маршруту пешеходной зоны глава региона сразу же давал поручения профильным руководителям: Дмитрию Тепину , Сергею Кузнецову и Сергею Вербину — заменить разрушенные плитки и бордюры, установить лавки, высадить цветы, привести в порядок фасады и тротуары, отремонтировать колодцы. Также Валерий Радаев потребовал привести в порядок боковые улицы, примыкающие к Волжской — Некрасова, Комсомольскую, Мичурина. В качестве примера Губернатор привел сквер около музея Федина, который хорошо благоустроен.

«Увиденным я остался крайне недоволен. Благоустройство города должно быть на деле, а не на словах! Городской власти нужно изменить свой подход. Начинается туристический сезон, город надо привести в порядок после зимы», — подвёл итог Губернатор.