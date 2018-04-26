В Калининграде на майские праздники скверы и парки обработают от клещей

Калининграде на майские праздники скверы и парки будут обрабатывать от клещей и крыс, сообщает пресс-служба администрации города.

Зеленые зоны начнут обрабатывать от клещей с 28 апреля, повторную обработку произведут в мае. Работы по дератизации скверов и зеленых зон Калининграда будут проведены также в два этапа — весной и осенью.

«Чтобы не беспокоить калининградцев акарицидную обработку зеленых зон в местах массового отдыха будут проводить в ночные часы и ранним утром. Препараты, которые подрядчик использует для борьбы с клещами, безопасны для людей и домашних животных, однако, специалисты советуют воздержаться от прогулок в только что обработанных зеленых зонах», — предупреждают в мэрии.