График работы больниц Калининграда в майские праздники

В Министерстве здравоохранения Калининградской области рассказали, как будут работать больницы и поликлиники в период майских праздников:

— 28 апреля работа поликлиник и амбулаторно-поликлинических отделений медицинских организаций будет осуществляться в полном объеме по расписанию понедельника.

— 30 апреля в указанных учреждениях организована работа дежурной службы и службы неотложной помощи.

— 29 апреля, 1, 2 и 9 мая — выходные дни.

Городская станция скорой медицинской помощи, как обычно, работает круглосуточно, вызов по телефонам: 03 и 112.