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График работы больниц Калининграда в майские праздники
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График работы больниц Калининграда в майские праздники 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В Министерстве здравоохранения Калининградской области рассказали, как будут работать больницы и поликлиники в период майских праздников:
— 28 апреля работа поликлиник и амбулаторно-поликлинических отделений медицинских организаций будет осуществляться в полном объеме по расписанию понедельника.
— 30 апреля в указанных учреждениях организована работа дежурной службы и службы неотложной помощи.
— 29 апреля, 1, 2 и 9 мая — выходные дни.
Городская станция скорой медицинской помощи, как обычно, работает круглосуточно, вызов по телефонам: 03 и 112.
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