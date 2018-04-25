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Строительство новой школы в Заволжье идет с отставанием от графика
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Строительство новой школы в Заволжье идет с отставанием от графика 

k1news.ru 25 минут назад
Фото: k1news.ru
В Костроме началось строительство двух важных социальных объектов — школы и детского сада. Оба расположатся в Заволжском районе. За ходом строительства внимательно следят, чтобы вовремя найти возможные недочеты, сообщает городская администрация.
Детский сад в микрорайоне Венеция сдадут к концу года, школу на улице Суслова — в 2019 году. Школа примет тысячу ребят, а ее строительство обойдется в 709 миллионов рублей. Кстати, работы идут с отставанием от графика.
Объект очень ответственный, поэтому контроль идёт с начальной стадии строительства и ведётся в еженедельном режиме. Подрядчик из Ульяновска имеет опыт строительства таких объектов. Поэтому опасений по поводу качества и сроков проведения работ нет. Сейчас есть небольшое отставание от графика, связанное с некоторыми техническими изменениями в проекте и оформлением необходимых документов для удаления деревьев на строительной площадке. Перед подрядчиком поставлена задача до конца мая отставание устранить, — подчеркнул первый заместитель главы Администрации города Олег БОЛОХОВЕЦ.
Пока на участке идет монтаж тысячи свай фундамента. Подрядчик обещает все задачи выполнить и отставание ликвидировать.
Небольшое отставание от графика не влияет на ход строительства объекта. Темп мы нагоним. Мы увеличим количество техники и людей к моменту начала монолитных работ: устройству фундамента и началу кладки. К концу года будет полностью возведена коробка кирпичного здания, оно будет перекрыто. В следующем году приступим к отделочным работам, прокладке внутренних инженерных сетей и благоустройству территории, — прокомментировал представитель генерального подрядчика, главный инженер ООО «СМУ Строй-Прогресс» Андрей МИРОНОВ.
А вот детский сад в «Венеции» строят с опережением графика. Работы стартовали в начале апреля с устройства фундамента.
К работам мы приступили в начале апреля. Сейчас выполняется нулевой цикл: устройство монолитной плиты фундамента. Затем будет залит фундамент, собраны стены подвала, приступим к кладке стен здания, обустройству кровли, внутренней отделке и благоустройстве территории. До конца года объект будет сдан, — рассказал генеральный директор ЗАО «Капстрой» Алексей ЦВЕТКОВ.
Новый детский сад будет двухэтажным и примет 220 детей. Его стоимость — 155 миллионов рублей.
В 2019-2020 году в Костроме запланировано строительство ещё одной школы на тысячу мест на улице Профсоюзной. А по федеральной программе «Жилище» хотят возвести ещё два детских сада на 280 мест в микрорайонах Малышково и Давыдовском.
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