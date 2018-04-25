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Похитителя надувной лодки из Кингисеппа нагнали по воде
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Похитителя надувной лодки из Кингисеппа нагнали по воде 

Ivyborg.ru 26 минут назад
В Кингисеппском районе задержали мужчину, который украл надувную лодку у местного рыбака и наслаждался круизной поездкой по карьеру неподалеку. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Ленобласти.
Как сообщает ведомство, странный инцидент случился в посёлке Пятницкое под Кингисеппом. О краже имущества стражам порядка рассказал местный рыбак, который обнаружил пропажу после успешной рыбалки. По словам мужчины, он спрятал свою надувную лодку в кусты вместе с рыболовными снастями и ушёл пешком в ближайший посёлок за машиной. Вернувшись обратно, он увидел, что лодка уже не в кустах, а на воде, а в лодке — неизвестный мужчина.
При этом вор, который любит водные процедуры, наотрез отказался возвращать хозяину лодку и удочки, так как по его словам, найденное не считается украденным. Тогда владелец рыболовных принадлежностей обратился к правоохранителям. Отряд Росгвардии прибыл довольно быстро. «Угонщик» попытался скрыться на противоположном берегу, однако был пойман и доставлен в отделение полиции.
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