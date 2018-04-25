Похитителя надувной лодки из Кингисеппа нагнали по воде

В Кингисеппском районе задержали мужчину, который украл надувную лодку у местного рыбака и наслаждался круизной поездкой по карьеру неподалеку. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Ленобласти.

Как сообщает ведомство, странный инцидент случился в посёлке Пятницкое под Кингисеппом . О краже имущества стражам порядка рассказал местный рыбак, который обнаружил пропажу после успешной рыбалки. По словам мужчины, он спрятал свою надувную лодку в кусты вместе с рыболовными снастями и ушёл пешком в ближайший посёлок за машиной. Вернувшись обратно, он увидел, что лодка уже не в кустах, а на воде, а в лодке — неизвестный мужчина.

При этом вор, который любит водные процедуры, наотрез отказался возвращать хозяину лодку и удочки, так как по его словам, найденное не считается украденным. Тогда владелец рыболовных принадлежностей обратился к правоохранителям. Отряд Росгвардии прибыл довольно быстро. «Угонщик» попытался скрыться на противоположном берегу, однако был пойман и доставлен в отделение полиции.