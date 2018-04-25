Лучшему чтецу Корана в Узбекистане подарили «президентский» Chevrolet Lacetti 

Главный приз конкурса чтецов Корана, состоявшегося в Узбекистане, присужден жителю автономной республики Каракалпакстан Юлдашбеку Нуриддинову, сообщает 25 апреля
со ссылкой на пресс-службу управления мусульман республики.
"Победителю конкурса от имени президента страны вручен автомобиль [Chevrolet] Lacetti. Также названы победители в номинациях «самое красивое чтение Корана» и «самый молодой участник конкурса», — сказали в пресс-службе.
Фотографии
с церемонии награждения публикует сайт СА-News.
Открытый конкурс чтецов Корана был инициирован президентом Шавкатом Мирзиёевым в начале этого года и проходил в двух номинациях: красивое чтение Корана с листа и его чтение наизусть. Для участия в конкурсе зарегистрировались 5366 человек, в том числе более двух тысяч женщин. Конкурс проводился в три этапа: районный, областной и итоговый республиканский. Состязание среди женщин еще не завершилось.
В управлении мусульман отметили, что в жюри конкурса входят представители духовенства не только Узбекистана, но и других стран.
По официальным данным, 94% населения Узбекистана исповедуют ислам, 3,5% граждан республики — православные христиане, остальные принадлежат к другим религиозным конфессиям.