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Никита Михалков подал в суд на знакомого, задолжавшего ему миллионы
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Никита Михалков подал в суд на знакомого, задолжавшего ему миллионы 

Карельские вести 32 минуты назад
Фото: Карельские вести
Попытка поработать банкиром закончилась неудачей для оскароносного режиссера Никиты Михалкова, одолжившего некоторое время назад столичному бизнесмену сумму с шестью нулями. Теперь знаменитость вынуждена судиться, чтобы вернуть свои кровные.
Как стало известно «КВ», Никита Сергеевич решил помочь знакомому коммерсанту выпутаться из тяжелого финансового положения и одолжил ему наличность в июле 2016 года. Сделку провели официально. Мужчины заключили необходимые контракты и скрепили их подписями. Бизнесмен позиционировал себя как солидный человек, владеющий несколькими фирмами, оказывающими различные виды услуг, обещал вернуть долг с процентами через пять месяцев. Однако в назначенное время этого не произошло. Он под разными предлогами стал тянуть время, но кредит гасить не спешил. Видимо, его предпринимательские замыслы потерпели фиаско. В итоге спустя полтора года терпение кинодеятеля лопнуло и он был вынужден обратиться за помощью к Фемиде.
— Истец Михалков просит взыскать долг с ответчика по двум договорам займа, проценты за пользование денежными средствами, неустойки на общую сумму 30 млн рублей, — сообщила «КВ» пресс-секретарь Измайловского районного суда Москвы Дарья Крыжановская.
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