Детскую горку отремонтировали во дворе на Зеленоградской

После обращения жительницы района Ховрино на портал «Наш город» на детской площадке во дворе дома 23А по улице Зеленоградской отремонтировали горку. О проведении работ отчитался исполняющий обязанности главы управы Андрей Ветохин.

«Сообщаю, что текущий ремонт горки выполнен. На данный момент детская площадка находится в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии и безопасна для эксплуатации», — говорится в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)