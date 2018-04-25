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Детскую горку отремонтировали во дворе на Зеленоградской
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Детскую горку отремонтировали во дворе на Зеленоградской 

Управа района Ховрино города Москвы 32 минуты назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
После обращения жительницы района Ховрино на портал «Наш город» на детской площадке во дворе дома 23А по улице Зеленоградской отремонтировали горку. О проведении работ отчитался исполняющий обязанности главы управы Андрей Ветохин.
«Сообщаю, что текущий ремонт горки выполнен. На данный момент детская площадка находится в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии и безопасна для эксплуатации», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)
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