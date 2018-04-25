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Рябков сообщил, что место и сроки его следующей встречи с Шэнноном активно прорабатываются
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Рябков сообщил, что место и сроки его следующей встречи с Шэнноном активно прорабатываются 

ТАСС 30 минут назад
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Москва активно занимается проработкой возможных сроков и места для переговоров с Вашингтоном по стратегической стабильности. Об этом ТАСС в среду заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отвечая на вопрос о возможности его встречи с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном.
"Вопрос (стратегической стабильности — прим. ТАСС) приобретает такую значимость, что без продвижения по нему дальше будет еще труднее. Поэтому мы держим тему в фокусе внимания и самым активным образом занимаемся тем, когда и где мы сможем этот диалог возобновить", — сказал высокопоставленный дипломат.
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