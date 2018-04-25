Валерий Радаев о мусоре в Саратове: «Позор!»

Выездная проверка главы Саратовской области показала недоработки в благоустройстве регионального центра.

В частности, проинспектировавший город 25 апреля Валерий Радаев поставил на вид руководителю Госжилинспекции Сергею Вербину недоработки управляющих компаний по очистке дворов.

В частности, на улице Соколовой в глаза губернатору сразу бросились грязь, пыль и переполненные мусорные баки. Не устроило Радаева и то, как ведутся дорожные работы на улицах Вознесенская, Кутякова, Сакко и Ванцетти, Новоузенская в районе Кумысной поляны. «Медленно!» — заявил глава региона коммунальщикам.

Пешеходные зоны Саратова и озеленение также были проинспектированы, но не вызвали у Радаева восторга. Напротив, некоторые особо заброшенные городские территории глава области назвал позором.