Нефтяной ЛУКОЙЛ становится цифровым

Кооперация, производительность труда и цифровизация производства — эти три кита служат основой развития региональной промышленности, отметил в своем выступлении на ПИПФ губернатор Максим Решетников

«Промышленная кооперация дает нашим предприятиям больше заказов. Им необходимо увеличивать производительность труда, чтобы наращивать объемы выпускаемой продукции. Повышение производительности труда требует цифровизации производства», — подчеркнул глава Прикамья.

Тренд на цифровую экономику

Повестка ПИПФ-2018 совпала с федеральными трендами. С 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная федеральная программа «Производительность труда», участие в которой принимает рекордное для российских регионов количество участников — порядка двадцати пяти предприятий. Вопросы цифровизации экономики и создания регионального IT-кластера обсуждались в сентябре прошлого года во время визита в Пермь президента страны. В конце года состоялась региональная стратегическая сессия, на которой участники отрасли определили направления развития, среди которых приоритет отдали цифровизации экономики.

Эффект от внедрения цифровых технологий на форуме наглядно показали на примере компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», где добились снижения эксплуатационных затрат на 10–15% и увеличения на 15% энергоэффективности работы глубинного насосного оборудования.

«Вопрос цифровизации встал не сегодня. Еще несколько лет назад было понятно, что приближается очередная революция в производстве. Это как переход от паруса к паровой машине. Мы вступаем в новую эру, где цифровизация станет основополагающим фактором экономики всего мира. Например, оптимальный режим работы оборудования будет выбираться, исходя из анализа всех получаемых данных и их оценки на базе созданной цифровой модели завода. Мы в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» уже четыре года работаем над созданием интегрированных моделей, связанных не только с геологией, но и с инфраструктурой, рассчитывая эффективность производства. Пройдет всего два года, и совершенно новые подходы в управлении производством войдут в нашу жизнь», — рассказал представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.

Люди решают все Такие планы диктуют новые требования к квалификации и компетенциям сотрудников.

«Работник нефтяной отрасли должен иметь совершенно иной уровень подготовки, чем десять лет назад. Люди решают все, а кадровый потенциал определяет до восьмидесяти процентов успеха. Мы работаем с ПНИПУ в вопросах формирования бакалавриата и магистерских программ. Требования времени — нужны инженеры будущего. Эффект от совместной работы уже есть, первые выпускники вузов, «звездочки», пришли к нам на производство, и им не надо объяснять азы, они готовы к работе. Один молодой человек пишет диссертацию на основе работы, которую он проделал в научно-образовательном центре геологии и разработки нефтяных месторождений», — отметил господин Третьяков.

Гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов также акцентировал внимание на подготовке кадров к новым условиям работы. На предприятии задумались о расширении дистанционного обучения операторов с применением интерактивных технологий и ЗD-моделей. «Используемые на „ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе“ IT-решения обеспечивают оперативное управление производством, контролируют энергопотребление, снижают риски по отказу оборудования и совершенствуют бизнес-процессы в целом», — пояснил руководитель компании.

Лучше зарубежных аналогов

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» активно внедряет новые программные продукты, инновационные технологии зарубежных, российских и, самое главное — пермских компаний. Так, программа «Цифровой двойник» служит математической моделью, на которой в режиме онлайн анализируются данные с производств, а полученные результаты используют для принятия оптимальных решений. Первый такой Центр интегрированных операций (ЦИО) был открыт в Полазне 2016 году. В текущем году запущены еще два ЦИО в Осе и Чернушке.

Другая новация — «Инженерный симулятор технологических процессов» — была разработана специалистами «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» совместно с ПНИПУ и его студентами. По ряду параметров она превосходит зарубежные аналоги. На практике оптимизация режимов работы скважины принесла повышение уровня добычи и снижение эксплуатационных затрат. Во многом стратегия на внедрение цифровых решений обусловлена уникальным наличием в Прикамье всей нефтегазовой вертикали компании «ЛУКОЙЛ», включая научно-исследовательскую деятельность, добычу нефти и газа, их переработку и сбыт нефтепродуктов, подчеркнул в своем выступлении господин Третьяков.

Успешный опыт будет тиражироваться

Сегодня «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае — это одиннадцать ключевых предприятий. Вместе с подрядными и сервисными организациями на них трудятся 36 тысяч жителей региона. В состав «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» входит центральный аппарат, двенадцать цехов добычи нефти и газа и три цеха транспортировки газа. В 2017 году компания добыла 15,3 млн тонн нефти из 6946 скважин на более чем ста месторождениях и почти 2 млрд кубометров газа. Для сравнения, десять лет добыча нефти в регионе составляла 11,3 млн тонн. Причем рост был обеспечен на месторождениях третьей и четвертой стадии разработки.

В прошлом году в компании добились 96% утилизации попутного нефтяного газа, основная часть которого уходит на «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Часть поставляется на «Уралкалий» , оставшееся — на Пермскую ТЭЦ и Яйвинскую ГРЭС для выработки электроэнергии. Компания построила газотурбинную электростанцию на Ильичевском месторождении, где попутный нефтяной газ служит топливом для выработки электричества. Это — пример кооперации с крупными прикамскими предприятиями, такими как АО «Авиадвигатель» , ОАО «МРСК-Урала» — «Пермэнерго», «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». Олег Третьяков сообщил, что опыт успешно реализованных проектов генерации будет тиражироваться. В районе Березников на Жилинском месторождении ко второму кварталу 2020 года планируется построить газотурбинную электростанцию мощность 16 тыс. мВт. На объекте будут работать четыре газотурбинные установки «Урал-4000» производства пермской компании «Авиадвигатель».

Цель — рост производительности

Руководитель «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» отметил, что планы компании будут базироваться на решениях, принятых на прошедшем в Перми совещании руководителей Группы «ЛУКОЙЛ». В рамках стратегического проекта «Цифровой ЛУКОЙЛ — 4.0» должна пройти оцифровка всех процессов производства пермских предприятий компании в сегментах геологоразведка, добыча, переработка, логистика и сбыт. Цель — минимизировать участие человека, снизить себестоимость и увеличить производительность труда к 2030 году на 20–30%.