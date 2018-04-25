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Росавиация решила продлить срок ограничения на полёты для «Саратовских авиалиний»
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Росавиация решила продлить срок ограничения на полёты для «Саратовских авиалиний» 

RT на русском 32 минуты назад
Фото: RT на русском
Росавиация приняла решение продлить срок ограничения сертификата на полёты для авиакомпании «Саратовские авиалинии». Об этом заявил гендиректор авиаперевозчика Игорь Натыкан.
«Росавиация приняла решение о продлении срока ограничения сертификата эксплуатанта на месяц, до 30 мая», — приводит его слова ТАСС.
20 марта стало известно, что Ространснадзор предписал «Саратовским авиалиниям» приостановить полёты.
11 февраля в Московской области вскоре после вылета из аэропорта Домодедово произошло крушение самолёта Ан-148 «Саратовских авиалиний», в результате произошедшего погиб 71 человек.
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