Более двух тысяч людей с ограниченными возможностями примут на работу в Нижегородской области

26 апреля с 10.00 до 12.00 управление по труду и занятости населения, центры занятости населения районов и городов Нижегородской области проведут прямую телефонную линию «Партнер». Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.

Специалисты управления и центров занятости ответят на вопросы работодателей, возникающие при исполнении законодательства о квотировании рабочих мест для трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья.

По состоянию на 1 апреля 2018 года рабочие места для трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья в счет квоты выделили 3,3 тысячи предприятий и организаций Нижегородской области. Общее количество заквотированных рабочих мест составило 7,5 тысячи единиц, из них 2,1 тысячи сейчас вакантны.

Телефон прямой линии: 8 (831) 421-45-27.

Телефоны центров занятости населения и их районных отделов размещены на официальном сайте и интерактивном портале управления по труду и занятости населения Нижегородской области.