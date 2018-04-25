Ещё
Стойку с дорожными знаками в Слободском переулке вернули в правильное положение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стойку с дорожными знаками в Слободском переулке вернули в правильное положение 

Управа района Лефортово 38 минут назад
Фото: Управа района Лефортово
В Слободском переулке вернули в правильное положение и закрепили стойку с дорожным знаком. Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился житель района Лефортово.
Работы провели в течение двух дней с момента поступления заявки. Сообщение об их выполнении за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова появилось на портале в установленный срок.
«Указанные неисправности устранены. Восстановлена в нормативное положение и закреплена стойка с дорожными знаками 1.23 «Дети» с табличкой 8.2.1 и 6.4 «Парковка» с табличками 8.6.1 и 8.8», — говорится в сообщении.
Напомним, портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить на сайте сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (ео)
Управа района Лефортово: последние новости
На Красноказарменной улице починили неисправный светофор На Красноказарменной улице починили неисправный светофор Стойку с дорожными знаками в Танковом проезде восстановили в нормативное положение
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью102
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ20
Украина цепляется за российский газ126
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа99
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
01:15
Собянин отчитался о своих доходах
Новости Москвы
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:46
Подольская «унизила» клан Пресняковых
Шоу-бизнес
01:00
Мост в Крым сфотографировали из космоса
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение