Не бойтесь подавать в суд! Юрист о том, как защититься от работодателя 

Председатель курского регионального отделения общественной организации «Общенациональный правозащитный союз „Человек и закон“, адвокат Александр Терновцов поговорил с »АиФ-Черноземье» о том, кто может защитить права обиженных работников, откуда у простых людей недоверие к судебной системе и насколько реально восстановиьтя на работе, если вас уволили.
Какие проблемы?
Оксана Шевченко, «АиФ-Черноземье»: Александр Валерьевич, в редакцию регулярно звонят читатели, жалуются на конфликты с начальством. Многим нужны консультации юристов, но денег на эти услуги нет. Что же им делать?
Александр Терновцов: Конституцией РФ закреплено, что каждому гражданину гарантируется квалифицированная юридическая помощь. Это прямая и непосредственная обязанность государства. Тот, кто в состоянии оплатить юридическую услугу, самостоятельно определяет, к кому из адвокатов обратиться. Остальным государство должно создать условия для её получения. Государственная помощь реализуется Министерством юстиции совместно с адвокатскими палатами региона и финансируется за счёт бюджета субъекта. Но насколько такая услуга доступна для людей?
Адвокаты не заинтересованы в бесплатных консультациях. За них из бюджета платят мизерные гонорары — 50-100 рублей. Но чтобы получить эти деньги, ты должен ещё и сделать отчёт по форме, заполнить кипу бумаг и так далее. Ещё одна проблема — это большое количество адвокатов и юристов в городах и их недостаток в районах. Взять, к примеру, Глушковский район Курской области — на 19,5 тысяч человек работают два-три адвоката — и до них ещё надо добраться. А у управления Минюста РФ по Курской области региональных представительств там нет.
— Отличаются ли проблемы, с которыми к вам обращались сейчас, от тех, что были лет 5-10 лет назад?
— Самыми популярными предметами трудовых споров и нарушений трудового законодательства, как и много лет назад, остаются вопросы невыплаты заработной платы и восстановления на работе. За последнее время всё чаще стали поступать запросы разобраться в вопросах порядка исчисления трудового стажа и выплаты компенсаций.
Можно отметить одну очень важную и показательную тенденцию: люди стали чаще обращаться за защитой своих трудовых прав напрямую в уполномоченные органы, в прокуратуру и Государственную инспекцию труда. Хотя при действительно сложных ситуациях и необходимости разрешать трудовой спор в суде по-прежнему прибегают к услугам юристов.
— Подчас последней инстанцией для обиженного человека становится обращение к президенту. Это же ненормально…
— Действительно, последние исследования говорят о том, что президенту доверяет более 75% населения, а судам только — 34%, но я как адвокат, который давно занимается юриспруденцией и регулярно посещает суды, не могу сказать, что у нас «плохой» суд или «неквалифицированные» судьи. Очень много профессиональных судей, которые с гордостью и честью занимаются своей работой.
— Но тогда почему такое низкое доверие граждан к судебной системе?
— Во-первых, по причине сильной зарегламентированности всех процессов и часто меняющегося законодательства. Во-вторых, суд является последней инстанцией, и если закон написан некачественно, имеет недостатки, то именно судьям приходится принимать весь удар недовольства граждан на себя. В-третьих, оказанием юридической помощи может заниматься любой, и никаких требований к ним не предъявляется. У нас много ИП или просто физлиц, которые не только не имеют соответствующего образования и подготовки, но зачастую просто являются мошенниками, берут деньги и ничего не делают, а если прошли сроки на обращение в суд, то человек начинает во всём винить именно суд, а не самого себя.
Как расстаться цивилизованно?
— В больших компаниях работают профессиональные юристы. Им легко незаконно уволить человека, пользуясь его правовой безграмотностью.
— В основе незаконного увольнения стоит, как правило, желание работодателя сэкономить. Сокращение сотрудника в официальном порядке потребует выплаты работнику пяти средних месячных заработков, если он не сможет найти работу сразу после сокращения. Поэтому многие пытаются прибегнуть к расторжению договора по соглашению сторон. В случае такого увольнения работнику обычно выплачивают сумму в размере 3-5 средних месячных заработков.
Если работодатель хочет незаконно, при фактическом отсутствии оснований, уволить работника, сделать это будет затруднительно и процессуально сложно, мельчайшая оплошность и недоработка со стороны работодателя могут свести всю эту работу на нет, и увольнение можно будет признать незаконным.
— Реально ли восстановиться на работе по суду?
— Судебная статистика по этому вопросу не самая воодушевляющая для работников. В делах о восстановлении на работе только в 44% случаев суды встают на сторону работника, а 56% решений принимается в пользу работодателя. Главная причина таких результатов статистики — неспособность сотрудника, потерявшего работу, обеспечить себя квалифицированной правовой поддержкой, хорошим адвокатом. Помимо отсутствия квалифицированной правовой помощи, у работника зачастую нет необходимых документов, его позиция основывается только на личных объяснениях. Но даже победа в суде — не гарант продолжения своей трудовой деятельности. Всё та же статистика неумолима: менее 1% работников после восстановления остаются на прежнем месте.
— Насколько профсоюзы могут помочь работникам?
— Увы, немногие профсоюзы в наше время способны поддержать работников, входящих в их состав. Даже само создание профсоюзов в нынешних экономических и законодательных условиях, мягко говоря, непопулярно — на территории РФ пропорционально числу организаций и предпринимателей, имеющих работников, их процент минимален, либо их создание носит формальный характер, по принципу «чтобы были». Современные профсоюзы создаются преимущественно при крупных госкомпаниях, таких как «Газпром», РЖД. Здесь они обеспечены ресурсами, но поскольку встроены в систему управления компании, рассуждать об их абсолютной независимости некорректно.