Не бойтесь подавать в суд! Юрист о том, как защититься от работодателя

Председатель курского регионального отделения общественной организации «Общенациональный правозащитный союз „Человек и закон“, адвокат Александр Терновцов поговорил с »АиФ-Черноземье» о том, кто может защитить права обиженных работников, откуда у простых людей недоверие к судебной системе и насколько реально восстановиьтя на работе, если вас уволили.

Какие проблемы?

Оксана Шевченко , «АиФ-Черноземье»: Александр Валерьевич, в редакцию регулярно звонят читатели, жалуются на конфликты с начальством. Многим нужны консультации юристов, но денег на эти услуги нет. Что же им делать?

Александр Терновцов: Конституцией РФ закреплено, что каждому гражданину гарантируется квалифицированная юридическая помощь. Это прямая и непосредственная обязанность государства. Тот, кто в состоянии оплатить юридическую услугу, самостоятельно определяет, к кому из адвокатов обратиться. Остальным государство должно создать условия для её получения. Государственная помощь реализуется Министерством юстиции совместно с адвокатскими палатами региона и финансируется за счёт бюджета субъекта. Но насколько такая услуга доступна для людей?

Адвокаты не заинтересованы в бесплатных консультациях. За них из бюджета платят мизерные гонорары — 50-100 рублей. Но чтобы получить эти деньги, ты должен ещё и сделать отчёт по форме, заполнить кипу бумаг и так далее. Ещё одна проблема — это большое количество адвокатов и юристов в городах и их недостаток в районах. Взять, к примеру, Глушковский район Курской области — на 19,5 тысяч человек работают два-три адвоката — и до них ещё надо добраться. А у управления Минюста РФ по Курской области региональных представительств там нет.

— Отличаются ли проблемы, с которыми к вам обращались сейчас, от тех, что были лет 5-10 лет назад?

— Самыми популярными предметами трудовых споров и нарушений трудового законодательства, как и много лет назад, остаются вопросы невыплаты заработной платы и восстановления на работе. За последнее время всё чаще стали поступать запросы разобраться в вопросах порядка исчисления трудового стажа и выплаты компенсаций.

Можно отметить одну очень важную и показательную тенденцию: люди стали чаще обращаться за защитой своих трудовых прав напрямую в уполномоченные органы, в прокуратуру и Государственную инспекцию труда. Хотя при действительно сложных ситуациях и необходимости разрешать трудовой спор в суде по-прежнему прибегают к услугам юристов.

— Подчас последней инстанцией для обиженного человека становится обращение к президенту. Это же ненормально…

— Действительно, последние исследования говорят о том, что президенту доверяет более 75% населения, а судам только — 34%, но я как адвокат, который давно занимается юриспруденцией и регулярно посещает суды, не могу сказать, что у нас «плохой» суд или «неквалифицированные» судьи. Очень много профессиональных судей, которые с гордостью и честью занимаются своей работой.

— Но тогда почему такое низкое доверие граждан к судебной системе?

— Во-первых, по причине сильной зарегламентированности всех процессов и часто меняющегося законодательства. Во-вторых, суд является последней инстанцией, и если закон написан некачественно, имеет недостатки, то именно судьям приходится принимать весь удар недовольства граждан на себя. В-третьих, оказанием юридической помощи может заниматься любой, и никаких требований к ним не предъявляется. У нас много ИП или просто физлиц, которые не только не имеют соответствующего образования и подготовки, но зачастую просто являются мошенниками, берут деньги и ничего не делают, а если прошли сроки на обращение в суд, то человек начинает во всём винить именно суд, а не самого себя.

Как расстаться цивилизованно?

— В больших компаниях работают профессиональные юристы. Им легко незаконно уволить человека, пользуясь его правовой безграмотностью.

— В основе незаконного увольнения стоит, как правило, желание работодателя сэкономить. Сокращение сотрудника в официальном порядке потребует выплаты работнику пяти средних месячных заработков, если он не сможет найти работу сразу после сокращения. Поэтому многие пытаются прибегнуть к расторжению договора по соглашению сторон. В случае такого увольнения работнику обычно выплачивают сумму в размере 3-5 средних месячных заработков.

Если работодатель хочет незаконно, при фактическом отсутствии оснований, уволить работника, сделать это будет затруднительно и процессуально сложно, мельчайшая оплошность и недоработка со стороны работодателя могут свести всю эту работу на нет, и увольнение можно будет признать незаконным.

— Реально ли восстановиться на работе по суду?

— Судебная статистика по этому вопросу не самая воодушевляющая для работников. В делах о восстановлении на работе только в 44% случаев суды встают на сторону работника, а 56% решений принимается в пользу работодателя. Главная причина таких результатов статистики — неспособность сотрудника, потерявшего работу, обеспечить себя квалифицированной правовой поддержкой, хорошим адвокатом. Помимо отсутствия квалифицированной правовой помощи, у работника зачастую нет необходимых документов, его позиция основывается только на личных объяснениях. Но даже победа в суде — не гарант продолжения своей трудовой деятельности. Всё та же статистика неумолима: менее 1% работников после восстановления остаются на прежнем месте.

— Насколько профсоюзы могут помочь работникам?