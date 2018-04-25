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Мартышка и мужик против крикуна
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Мартышка и мужик против крикуна 

Вечерняя Москва 33 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Всегда в размеренном потоке пассажиров метро находится несогласный. Один на сто человек, но он есть.
Обычно он проходит через турникет по социальной карте своей бабули или пробегает вслед за кем-то, а когда его тормозят у эскалатора бдительные контролеры и, выцарапав из толпы, вежливо отводят в сторонку для «дачи показаний», сильно возмущается «произволу».
Сегодня утром один такой снова строил из себя оскорбленную невинность. Закононепослушный гражданин не потрудился оплатить проезд, зато препирался с контролерами так, словно заплатил за троих. Было неприятно и шумно.
И почему-то стыдно. За него. Бузотер кричал так, что хотелось бежать вниз по эскалатору, чтобы не слушать его нелепых возмущений. Утро грозило не задаться. Настроение поднял пожилой мужчина. Он сидел в самом углу вагона с забавной мартышкой на руках. Маленькая обезьянка, одетая в алый комбинезон с капюшоном, устроившись у хозяина на коленях, вертела ловкими пальчиками пуговицу на его камуфляжной куртке. Время от времени она отвлекалась от своего занятия и бегло осматривала пассажиров. На милую мартышку пялился весь вагон. Казалось бы, животные в метро — кого ими удивишь? Ведь люди с кошечками-собачками часто стоят на станциях, денежку собирают у сердобольных граждан.
Но этот мужчина с обезьянкой, что называется, из другой оперы. Никакой корысти. Они просто ехали из пункта А в пункт Б: огромный седоволосый дядька и его крошечная мартышка. Наблюдать за ними было в удовольствие.
Крикливый скандалист у турникета быстро забылся.
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