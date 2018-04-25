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КСП Санкт-Петербурга выписала первые штрафы главам администраций органов местного самоуправления
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КСП Санкт-Петербурга выписала первые штрафы главам администраций органов местного самоуправления 

Интересант 37 минут назад
Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга начала реализацию полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в отношении руководства муниципальных образований города.
На этой неделе в КСП были приглашены главы местных администраций МО Коломяги, Лахта-Ольгино, Ульянка и Южно-Приморское. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении из-за нарушения сроков предоставления в КСП годового отчета об исполнении местного бюджета.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, местная администрация обязана предоставлять отчеты за предыдущий финансовый год в срок до 1 апреля. Перечисленные муниципалитеты нарушили закон, представив документы в контрольный орган с большим опозданием. Теперь им грозит штраф до 30 тысяч рублей. А информация о совершении административного правонарушения может быть занесена в личные дела муниципальных служащих.
Стоит отметить, что впервые с момента своего создания Контрольно-счетная палата привлекает к административной ответственности муниципалов, нарушивших дисциплину в предоставлении финансовых документов. Соответствующими полномочиями руководителей палаты наделило Законодательное собрание Санкт-Петербурга в феврале 2018 года, внеся изменения в статью 51 городского закона «Об административных правонарушениях». Ранее столь серьезные нарушения, которые, по мнению муниципалов, являются незначительными, оставались без наказания. Контрольно-счетная палата города продолжит работу по улучшению финансовой дисциплины всех муниципальных образований города.
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