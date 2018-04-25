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На майские праздники БЖД выводит на сеть более 200 дополнительных поездов
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На майские праздники БЖД выводит на сеть более 200 дополнительных поездов 

РЖД-Партнер 35 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Составы будут следовать по следующим маршрутам: Жлобин — Бобруйск, Брест — Пинск, Брест — Влодава, Могилев — Шклов, Гомель — Речица, Гомель — Кравцовка, Гомель — Хойники, Могилев — Быхов, Полоцк — Алеща и Витебск — Рудня.
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