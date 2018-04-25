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«Белоснежка» Россия и 7 гномов из G7
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«Белоснежка» Россия и 7 гномов из G7 

ИноСМИ 41 минуту назад
Фото: ИноСМИ
На встрече в Торонто 22-23 апреля, министры иностранных дел, внутренних дел и безопасности стран «Большой семерки» решили создать специальную рабочую группу, которая будет следить за «враждебным поведением» России. Основной задачей министров иностранных дел, внутренних дел и безопасности стран «Большой семерки» стало создание целевой группы для изучения «враждебного поведения» России.
В стране, где живут Смурфики достаточно назначить самого себя Гаргамелем, чтобы сохранить свою деревню. А нашим западным друзьям было довольно тяжело сплотить свои ряды после окончания холодной войны. Но к их великому счастью в 2000 году к власти в России пришел «Великий Сатана» в лице Владимира Путина.
В великосветских салонах только и говорят о Большой Нехорошей России и ее Великом Злом Царе, которые виноваты во всех смертных грехах. Диктатор, тюремщик свободных журналистов и Пусси Райот, захватчик Украины, Грузии и Крыма, кибершпион, манипулирующий избирательными кампаниями… Великая воинственная держава — достаточно посмотреть на расположение военных баз России, которые окружают Европу и США, чтобы в этом убедиться…
Под предводительством штатного интеллектуала Бориса Джонсона, министра иностранных дел Ее Величества, семь гномов из «Большой семерки» собираются на закрытом заседании, чтобы защититься от российского вируса. По итогам собрания Джонсон выдаст несколько презентаций для СМИ и сделает несколько заявлений, стоя на лестнице и прижав руку к сердцу, перед толпой репортеров.
Все это смешно, потому что эти же люди, ошеломленные успешным сирийским сопротивлением, не могут долгое время заявлять, что без России, без Путина, то есть без их сатаны, они ничего не могут там сделать.
В Пекине Сергей Лавров посетовал: «Я слышал, что президент Макрон призвал не выводить войска из Сирии, даже после того как будет убит последний террорист». Министр иностранных дел России осудил такие «колониальные замашки».
Какое точное слово употребил Сергей Лавров — КОЛОНИАЛЬНЫЙ. Семь гномов из G7 словно аршин проглотили, выслушав заявление своего коллеги, у которого ораторских и дипломатических способностей больше, чем у них у всех вместе взятых. Так что продолжайте свою пропагандистскую войну во чтобы то ни стало, такова ваша «дорожная карта». Обвиняйте без доказательств. Сейте раздор. Оставайтесь на нулевом уровне дипломатии.
Несмотря на то, что большинство все еще верит лидерам G7, их влияние на общественное мнение становится все меньше. Значит нужно продолжать разыгрывать одну и ту же карту, играть на чувствах, скрывать правду, постоянно запугивать людей, тем, что придет Гаргамель, захватит деревню и отравит всю воду в колодцах. Когда знаешь всю подноготную замыслов западных демократий, есть над чем посмеяться.
Дьявол кроется в деталях, а их хоть отбавляй. Превосходство России и ее способность обернуть недостаток в преимущество (речь идет о санкциях) заставляют наших героев иметь бледный вид. Ведь они даже не в состоянии достичь отметки в 3% в темпах экономического роста. Страх перед тем, что на смену доллару и евро придет китайский юань, заставляет наших маленьких министров под руководством их начальства, действовать силой из-за тех, кто загнал себя в угол. Дипломатия превращается в гротескный кукольный театр, в котором куклы мечутся из стороны в сторону, бормоча одну глупость за другой. И до каких пор?
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