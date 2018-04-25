По улицам Хорошево-Мневников на репетицию парада пройдет военная техника

По сообщению Центра организации дорожного движения, 26 апреля в Хорошево-Мневниках будет ограничено движение транспорта из-за прохождения по улицам военной техники на репетицию парада Победы.

— Перекрытия организуют с 17:00. Движение будет открыто по мере прохождения колонны, — уточнили в ЦОДД.

Ограничение коснется участков: 1-й Силикатный пр-д — 2-й Силикатный пр-д — Звенигородское ш. — ул. Мневники ул. Мневники — ул. Народного ополчения — ул. Нижние Мневники, а также ул. Нижние Мневники — ул. Народного ополчения — ул. Мневники — Звенигородское шоссе. (ск)