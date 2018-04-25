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По улицам Хорошево-Мневников на репетицию парада пройдет военная техника
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По улицам Хорошево-Мневников на репетицию парада пройдет военная техника 

Управа района Хорошево-Мневники 42 минуты назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
По сообщению Центра организации дорожного движения, 26 апреля в Хорошево-Мневниках будет ограничено движение транспорта из-за прохождения по улицам военной техники на репетицию парада Победы.
— Перекрытия организуют с 17:00. Движение будет открыто по мере прохождения колонны, — уточнили в ЦОДД.
Ограничение коснется участков: 1-й Силикатный пр-д — 2-й Силикатный пр-д — Звенигородское ш. — ул. Мневники ул. Мневники — ул. Народного ополчения — ул. Нижние Мневники, а также ул. Нижние Мневники — ул. Народного ополчения — ул. Мневники — Звенигородское шоссе. (ск)
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