Массовые убийства армянских отрядов подтверждены документами

Генеральная дирекция государственных архивов при премьер-министре Турции обнародовала документы, опровергающие обвинения в так называемом геноциде армян, которые ежегодно 24-25 апреля появляются на повестке дня в особенности армянской диаспоры. В работе под названием «Путь к переселению (по материалам архивных документов)» приводятся сведения о массовых убийствах, совершенных армянскими вооруженными отрядами гнчакистов и дашнаков.

Впервые вышли в свет 204 подлинных документа, проливающих свет на события, которые имели место в Анатолии с сентября 1914 года по июнь 1915 года. Согласно документальным свидетельствам, отряды дашнаков и гнчакистов, действовавшие в сотрудничестве с Россией , хоронили заживо турецких жителей, а один из самых поразительных фрагментов книги, подготовленной на документальном материале, — уведомительная нота от 4 февраля 1915 года, отправленная губернатором Эрзурума Тахсин-беем в министерство внутренних дел

«Хоронят заживо»

Передавая в министерство внутренних дел того времени телеграмму, полученную из Артвина от Бахаэддина Шакир-бея, губернатор Эрзурума Тахсин-бей сообщает, что члены греческих и армянских вооруженных отрядов заживо хоронят мусульман поблизости Артвина. Из архивных документов становится известно, что убийцы передавали в Карс скот и продукты, которые отбирали у мусульманского населения в селах, живыми закапывали мусульман в землю, полосовали спасавшихся бегством женщин, детей и немощных. В секретной телеграмме, направленной в министерство, говорится: «В селе Капан отражена вражеская атака, потери врага — 15 человек, у нас — трое раненых и двое погибших».

«Вооружили 30 тысяч армян»

В официальном письме, которое губернатор Сиваса Муаммер-бей направил в министерство внутренних дел 21 апреля 1915 года, сообщается, что армянские комитеты вооружили 30 тысяч армян в Сивасе, в 16 армянских селах в Сушехри готовятся районы восстания и в случае неудачи турецкой армии они поднимут бунт вместе с другими армянскими селами. 15 тысяч из 30 тысяч вооруженных армян присоединились к российской армии, а остальным 15 тысячам было поручено окружить войска турецкой армии с тыла.

«Убиты 30 тысяч мужчин»

В шифрованной телеграмме, отправленной в министерство внутренних дел 29 октября 1917 года от губернатора Битлиса, приводится информация о зверском убийстве трех жандармов по дороге в Сасон: их черепа разбиты топором, глаза вырезаны, носы и уши отсечены. В архивных документах отмечается, что часть из 21 члена армянских вооруженных отрядов, совершавших массовые убийства, была поймана, убийцы были доставлены в Муш и переданы военному суду, остальным преступникам, скрывавшимся в селе Гелигюзанлы, была дана неделя на то, чтобы сдаться. Сообщается, что на второй день отведенного срока жители села выдали трех из подлинных убийц, при этом не было сомнений в том, что революционный комитет пожелает увидеть позицию, которую займет правительство, меры, которые будут приняты, и сделать выводы, исходя из этого.