5 правил ответственного путешественника

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России появился новый тип путешественников. Они называют отпуск экспедицией. Селфи на фоне достопримечательностей предпочитают макросъемку растений-эндемиков. А праздным развлечениям — волонтерские проекты по сохранению природы. Что такое ответственный туризм и почему Байкал — идеальное место для того, чтобы уже ближайшим летом освоить новый туристический тренд?

Вселенная Байкала

По результатам соцопроса, проведенного фондом «Озеро Байкал» при поддержке Фонда «Мир вокруг тебя», созданного Корпорацией «Сибирское здоровье», для большинства россиян Байкал — вторая по узнаваемости российская достопримечательность. Это объяснимо. На Байкале есть все. Как замечал Чехов , «В Забайкалье я находил все что хотел: и Кавказ, и долину Пела, и Звенигородский уезд, и Дон. Днем скачешь по Кавказу, ночью по донской степи, а утром очнешься от дремоты, глядь, уж Полтавская губерния — и так всю тысячу верст». Благодаря своим колоссальным размерам Байкал действительно шокирующе разнообразен. На западном побережье есть пляжи с мелким, как на Атлантике, белоснежным песком. В районе утеса Саган-Заба — петроглифы эпохи неолита. На Ольхоне — причудливой формы скалы и останцы. С бурятской стороны — Иволгинский дацан, центр российского буддизма, и горячие источники. Но самое удивительное на Байкале — это, конечно, сама вода. Она пресная, и ее ровно столько, чтобы обеспечить питьем пятую часть населения планеты.

Только факты

Байкал — самое глубокое озеро планеты. Его максимальная глубина — 1642 м.

Байкал — 7-е по величине озеро мира. Его ширина — от 27 до 79,5 км, длина — 636 км, длина береговой линии — 2100 км, высота береговой линии — 456 м.

На Байкале находится самая высокая в Восточной Сибири гора Мунку-Сардык высотой 3491 м.

Байкал — крупнейший запасник питьевой воды. Его объем — 23 куб. км.

Возраст озера Байкал — 25 млн лет.

В водах озера Байкал обитает 2630 видов живых организмов, 2/3 из которых эндемики, то есть встречаются только здесь.

В 2018 году «Мир вокруг тебя» профинансирует проекты Фонда «Озеро Байкал» в размере 6,5 млн рублей. Корпорация «Сибирское здоровье» с 1996 года разрабатывает, производит и реализует продукты для здоровья, красоты и спорта на основе сибирских растений. В корпорации убеждены, что ответственный бизнес обязан заботиться о родной земле, думать о будущих поколениях. Не только брать богатства природы, но и возвращать. Шесть лет назад корпорация создала благотворительный Фонд «Мир вокруг тебя», который собрал и перенаправил свыше 36,5 млн рублей на экопроекты и социально-просветительскую деятельность, в том числе в защиту озера Байкал. Всего фондом реализовано более 140 проектов.

Уникальная вода

Байкал не только уникальное хранилище пресной воды. Байкальская вода еще и необычна. Во-первых, благодаря уникальной системе самоочищения ее состав близок к дистиллированной воде (вот почему вопреки загрязнению Байкал по-прежнему одно из самых чистых в мире озер). Во-вторых, она чрезвычайно богата кислородом. Из-за большого количества подводных течений кислород в этом озере обнаруживают даже на полуторакилометровой глубине. Кстати, современные ученые, занимающиеся проблемами борьбы со старением, возлагают на эту особенность Байкала большие надежды. Дело в том, что на большой глубине кислород становится очень токсичным (те, кто занимается дайвингом, знают), но обитающих в «славном море» живых организмов это почему-то не смущает. Если наука сможет изучить эту сверхспособность местной фауны, человечество приблизится к разгадке секрета продления жизни. Ведь старение — это не что иное, как окисление. Другие тайны

Адаптационные свойства байкальских эндемиков — лишь одна из тайн, которые таит в себе озеро Байкал. Загадок здесь хватит на сотни, тысячи экспедиций, ведь, если верить статистике, озеро не изучено на 80%. Как замечал ученый-биолог и публицист Олег Гусев , один из главных советских исследователей местной природы, «Байкал обладает замечательным свойством: чем больше сближаешься с ним, чем глубже познаешь…, тем заманчивее он становится и тем яснее понимаешь, что он совершенно уникален и чарующе неповторим». Как мигрирует дубровник, каков характер самоочищения байкальской воды, в чем сила местных целебных трав (например, почему одного листочка саган-дайля, местной разновидности рододендрона, достаточно, чтобы зарядиться энергией на весь день) — на эти и многие другие вопросы ученым только предстоит найти ответы.

Семь бед — один ответ

В знаменитом советском фильме «У озера» Байкал и его проблемы становятся поводом к нравственной борьбе между героями. Природа или научно-технический прогресс? В картине Сергея Герасимова байкальский вопрос разделяет людей. Сегодня же это скорее точка схождения во взглядах. Человеческая деятельность губит природу: почти единодушно считают жители Иркутской области . По результатам соцопроса Фонда «Озеро Байкал», большинство жителей байкальского региона полагают, что наибольший вред для экологии озера наносят загрязнение сточными водами (75%), лесные пожары (69%), работа Иркутской ГЭС (28%), браконьерская добыча омуля (58%). Немало плохого, по мнению жителей региона, приносит экологии области и туризм. Так 44% посчитало, что виной всему приток туристов, а 74% отметили замусоривание территории путешественниками.

Знание — сила

О спасении Байкала не перестают говорить с 60-х годов прошлого века. Во время выхода фильма Герасимова главным инструментом спасения считалась просветительская работа. «Спасать нужно не озеро, а людей», — говорил академик, главный герой картины. В информационный век эта мысль еще более актуальна. Так, фонды «Озеро Байкал» и «Мир вокруг тебя» в сотрудничестве реализуют десятки научно-исследовательских и просветительских программ, каждая из которых по-своему помогает сохранить «славное море». В этом году в список приоритетов попали изучение качества и свойств воды, программы образовательных прогулок для школьников и экспедиции для взрослых, проведение собственных социологических исследований и юридических заключений. Среди наиболее любопытных направлений — грантовый конкурс «Байкальская инициатива», дающий возможность молодым ученым самим разработать концепцию сохранения уникальной природы. А также проект «Точка №1», включенный в Книгу рекордов России как самый длительный проект мониторинга. В течение 70 лет специалисты из НИИ биологии ИГУ вручную проводят сложный анализ видового состава фито— и зоопланктона, в результате чего накопилось более 5 млн записей, отражающих еженедельное состояние экосистемы Байкала.

Любопытный момент: фонды, занимающиеся сохранением природы, полагают, что туризм, который жители Иркутской области и Республики Бурятия считают одной из причин ухудшения экологии, может стать одним из главных инструментов защиты природы края. Если, конечно, все делать правильно.

Как путешествовать ответственно: топ-5 правил

Получить радость от отдыха или от того, что не навредил природе? Научившись путешествовать ответственно, эти два удовольствия можно легко и просто совместить.

Правило 1. Бродить экотропами

Пройти местами, где не ступала нога человека, заманчиво, но для флоры и фауны в этом нет ничего хорошего. Это риск пожаров, постепенное уничтожение экосистем и медленное, но верное замусоривание природы. С экотропами все наоборот. Большинство из них являются минеральными, а значит, препятствуют распространению огня. А кроме того, помогают сохранять экосистемы и способствуют локализации мусора в пределах обустроенных стоянок. Еще один важный момент: тропа создает условия для развития местных общественных инициатив, малого бизнеса и создает рабочие места. Так что, путешествуя организованно, вы имеете шанс помочь не только природе, но и людям.

КстатиСреди маршрутов, составленных организацией «Большая Байкальская тропа», более 500 км маршрутов, пролегающих по территории Байкальского и Забайкальского заповедников, Забайкальского национального парка и Северного Байкала. Среди них есть как варианты для начинающих, так и маршруты для продвинутых путешественников. Например, Тропа испытаний — восхождение на плато полуострова Святой Нос — подойдет для опытных любителей трекинга. А путешествие к Ольхинским скальникам — отличный вариант выходного дня для поклонников неспешных прогулок и фотопутешествий.

Правило 2. Отказаться от пластика

Стеклянные бутылки вместо пластиковых, тряпичные сумки вместо полиэтиленовых пакетов. Есть мнение, что бурное разрастание на Байкале нитчатых водорослей из рода спирогира (Spirogyra) связано именно с замусориванием берегов пластиковыми отходами, продукты разложения которых спирогира достаточно легко перерабатывает.

Правило 3. Ответственно подходить к сувенирам

Сумка из кожи нерпы или кедровый мед? Поддержать браконьерство или фермерство — ваш выбор имеет значение.

Правило 4. Помогать природе и рассказывать об этом в соцсетях

Спасти выпавшего из гнезда птенца, потушить тлеющий костер, перевести небольшую сумму в фонд поддержки природы — даже самое маленькое дело может стать большим, когда о нем узнают люди. Вдохновите окружающих своим опытом и запустите зеленую волну, не забывая ставить хештеги #МОЯЗЕЛЕНАЯВОЛНА, #МИРВОКРУГТЕБЯ, #СИБИРСКОЕЗДОРОВЬЕ

Правило 5. Реализовать свою идею сохранения природы

Горно-Алтайск, В прошлом году Корпорация «Сибирское здоровье» запустила «Зеленую волну» — конкурс добрых дел для партнеров компании. Неравнодушный и активный человек может собрать команду единомышленников, разработать свой проект, как помочь природе, и принять участие в конкурсе. Победителям корпорация профинансирует реализацию половины стоимости проектов. На карте добрых дел уже появились Барнаул Магнитогорск . География постоянно расширяется.

В этом году Корпорация «Сибирское здоровье» уже в третий раз проводит для своих партнеров* конкурс «Охотники за травами». «Охотники» в понимании компании — это любители флоры и фауны, готовые тратить время и силы на спасение уникальной экологии Байкала. 20 команд, чьи идеи по поддержанию природы выделит жюри, получат гранты от компании — 50% финансовых вложений на реализацию проектов. А победители, кроме того, отправятся в недельный тур на Байкал, чтобы увидеть природу в ее первозданной красоте и принять участие в создании байкальской экологической тропы.

*Подробности о том, как стать партнером Корпорации «Сибирское здоровье» и организовать свой собственный социально ответственный бизнес, можно узнать на сайте siberianhealth.com